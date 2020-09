Socialt bevidst gyserfilm

Janelle Monae i hovedrollen i “Antebellum”. Foto: Nordisk film.

Bibliografen viser også dokumentar, Dickens og dansk succesfilm

Af Redaktionen, redigeret

Den amerikanske sangerinde Janelle Monae spiller hovedrollen i den socialt bevidste gyserfilm ”Antebellum”, der blander iskold og underholdende frygt med et aldeles tidsaktuelt portræt af racisme op igennem USAs historie.

Monae spiller den succesfulde forfatter Veronica, der bliver kastet ud i et krøllet mysterium, hvor der bliver vendt op og ned på både virkelighed, fantasi, fortid og nutid. Filmen springer rundt i tid og skildrer midt den overnaturlige gyserhistorie også livet som slave i USA før borgerkrigen. Spørgsmålet er så, hvad der er mest uhyggeligt – den overnaturlige trussel eller virkelighedens racisme?

Filmen lander lige direkte ned i tidsånden og racedebatten, der raser verden over, og er således både en underholdende Hollywood-film og et fint debatindlæg. Det er ikke helt tilfældigt, da produceren også har stået bag de to succesfulde og anmelderroste gyserfilm ”Get Out” og ”Us”, der også blandede sociale problematikker med kulørt underholdning af den bloddryppende slags.

Antebellum har premiere i Bibliografen torsdag den 17. september.

Hvis du ikke fik nok af at blive kastet rundt i tid og rum i ”Antebellum”, så er det stadigvæk muligt at opleve Christopher Nolans storfilm ”Tenet” på særlige forestillinger i løbet af weekenden, og du kan dyppe tæerne i flere historiske perioder i både den herlige komedie ”The Personal History of David Copperfield” og den danske succesfilm ”Vores Mand i Amerika”. Hvis det er et ekstra skud social bevidsthed, der kunne være sagen, så er det den barske dokumentar ”Til Sama”, der kan tilfredsstille netop den kløe.