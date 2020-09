Sover du dårligt om natten?

SPONSORERET INDHOLD: Det er enormt vigtigt med en god nattesøvn, da det modsatte kan påvirke dit humør, dit overskud og måske endda din livskvalitet, hvis det er noget, der står på i længere tid.

Hvis du sover dårligt om natten, kan det være svært at finde frem til hvorfor, for det kan skyldes mange forskellige ting. Her får du nogle forskellige tips til, hvordan du kan forsøge at forbedre din nattesøvn.

Skriv alle dine tanker ned

Det kan være rigtig svært at falde til ro om aftenen og sove ordentligt igennem, hvis du har mange ting at tænke på, som går dig på. Det kan være større eller mindre tanker, der fylder dit hoved. Hvis du ofte føler, at det er dit tankemylder, der er grund til din dårlige søvn, kan du begynde at skrive dine tanker ned.

Når det bliver for meget inde i hovedet, kan du have brug for at komme ud med nogle af tankerne. Hvis du har en notesbog liggende ved siden af din seng, kan du skrive dine tanker ned, når du har brug for det og pakke bogen væk igen, når du ikke vil tænke på de tanker mere.

Lider du af søvnapnø?

Hvis du har en tendens til at snorke meget, når du sover, er der også en sandsynlighed for, at du lider af sygdommen søvnapnø. Søvnapnø betyder, at du holder pauser i din vejrtrækning, imens du sover. Det kan både være enormt forstyrrende for din søvn, fordi din søvn jævnligt afbrydes, men det kan også være decideret farligt, fordi din hjerne ikke får ilt nok.

Hvis du lider af søvnapnø eller har et problem med, at du snorker meget, kan du prøve at afhjælpe problemet med en snorkeskinne. En snorkeskinne er nem at bruge, da det blot er en skinne, du tager i, når du skal sove og som skubber din underkæbe frem, så du nemmere kan få luft hele tiden.

Det er en langt lettere løsning end nogle af de alternativer der findes til samme problem. Skinnen tilpasses hos din tandlæge, og du kan nemt tage den med dig rundt.

Læg din skærm fra dig i god tid

Hvis du har en tendens til altid at slutte din dag af med enten at ligge på din mobil eller at ligge og se fjernsyn, kan det sagtens påvirke din mulighed for at falde hurtigt i søvn. Når du ligger og kigger på en skærm, er det nemlig kun med til at gøre dig mere vågen. Det kan godt tage lang tid for din hjerne at falde til ro efter det.

Hvis du har problemer med at falde i søvn, men samtidig ofte kigger på en skærm før sengetid, kan du begynde at finde på noget andet at lave, før du skal sove. Du kan i stedet finde på noget, der gør dig rolig og træt. Det kan f.eks. være at læse i en bog, lytte til en podcast, gå en tur el.lign.