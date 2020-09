Stabile normeringer

Normeringer for Gladsaxes daginstitutioner var de samme i 2018 og 2019

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Byråd har vedtaget et budget der lover mere pædagogisk personale i kommunens børnehuse fra 2021, svarende til det løft, der i finansloven er aftalt skal gælde fra 2025, hvor de lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbud er fuldt indfaset.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik ligger normeringstallene (antal børn per voksen) i Gladsaxe nogenlunde stabilt. For de 0-2-årige ligger tallet for 2019 på 3,2 – samme niveau som i 2018 og lige over landsgennemsnittet på 3,1. For de 3-5-årige er tallet også det samme i 2018 og 2019, nemlig 6,4, hvor landsgennemsnittet i 2018 var 6,2 og i 2019 6,1.

I 2015 lå normeringerne i Gladsaxe, ifølge Danmarks Statistik, på henholdsvis 3,0 og 6,0. pk