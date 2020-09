Større lokale, tak

Det er rigtigt, at der er corona og det kan vi ikke gøre noget ved, men det Herle Klifoth skriver i sit indlæg passer ikke helt. Her kommer sandheden.

Af Niels Abrahamsen

Niels Abrahamsen, formand for fredagsklubben

For ca. 1 måned blev vi ringet op af Ældrekonsulenten, at vi ikke kunne holde vores arrangement på Kildegården på grund af genoptræning om fredagen. Vi fik 2 dage til at bestemme os, om vi ville have telefonfabrikken eller Kellersvej.

Begge lokaler var ubrugelige til koncert til ca. 100 medlemmer. Grønnemose skole kunne vi få kl. 16.00 og inden vi fik rigget til, ville det blive en aftensforestilling der ville slutte kl. 20.00. I de små lokaler ville der ikke være økonomi, da det er dyrt at holde koncerter. Hvem af de 150 medlemmer skal vi udelukke, hvem skal ikke optages i klubben?

Jeg har skrevet til Borgmesteren og andre politikere, kun 2 har svaret tilbage. Og den ene har sendt besked videre til Kildegården. Hvor gerne vi end vil, så kan vi ikke holde vores arrangementer i de lokaler i tilbyder.

Til sidst, så har vi været forbi Kildegården hver fredag efter kl. 12.00 i en måned, for at se på genoptræning, men der var ingen der benyttede det. Det var tomt. Det er sandheden. Vi håber selvfølgelig, at kommunen finder et noget større lokale til os.