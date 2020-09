Svar til Bychef B. V. Pedersen

Da jeg aldrig har set nogen fra kommunen på kontrol under arbejde, undrer det mig ikke, at Bychefen ikke er klar over, at der faktisk var afspærret i begge ender i næsten 1 time.

Af Henrik og Inger Kuni, Wergelands Alle 39

Det ved jeg, fordi min kone Inger kom hjem på dette tidspunkt og hverken kunne komme hjem via Hovedgaden eller via Marienborg Allé! Hvad nu hvis udrykningskøretøjer skulle have haft adgang i dette tidsrum (ambulance, brandslukning, osv.)?

Jeg har tidligere klaget over kommunens mgl. kontrol med entreprenørers arbejde, – senest vedr. fjernvarme, hvor en stor del af stikledningerne måtte graves op igen, fordi man ikke vidste, hvor fejlen var.

Jeg har ikke fået svar på, om kommunen nogensinde har overvejet at indføre kvalitetsstyring? – eller ligefrem certificering? Eller i det mindste undlade at anvende firmaer, der ikke har kvalitetsstyring på et vist niveau.