Svar udbedes – Saftevandspolitik eller ej?

Lise Tønner og Lene Svendborg, Lokallisten Gladsaxe

De oplysninger vi giver i vores læserbrev d. 1 sept. ‘Søde sager’ er baseret på, hvad borgmesteren tidligere har fortalt os, samt på de udtalelser borgmesteren fremkom med for ganske nylig på BR-mødet d. 26 august 2020:

“Jeg vil gerne svare på det med sukkerpolitikken. Det er helt korrekt at vi for nogle år siden indførte en ny politik på det område”. Citat Trine Græse (kan høres på kommunens hjemmeside som podcast – punkt 2, 25 minutter og 40 sekunder inde i optagelsen).

Det var derfor med stor undren, at vi læste læserbrevet fra chefen for Sundhed og Rehabilitering Herle Klifoth (8/9), hvori hun redegør for forholdene vedrørende de ældres adgang til saftevand på kommunens plejehjem og går i rette med os begge, med navns nævnelse, på en måde der kan opfattes som, at vi ikke har styr på fakta. Det finder vi meget problematisk – og over stregen ift. embedsværkets rolle.

Vi havde hellere set et sådant svar på vores læserbrev komme fra politisk side, fx fra borgmesteren, som har udtalt sig meget tydeligt om ‘politikken’ – jf citatet fra byrådsmødet 26.august.

Så hvem har ret – er det borgmesteren eller er det forvaltningen?

Har vi en politik vedrørende saftevand – eller har vi ikke?

I Lokallisten savner vi et tydeligt svar på dette – for ordentlighedens skyld – og for de saftevandsglade ældres skyld.