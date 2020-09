Tågen letter snart

Foto: Peter Kenworthy

De sidste morgener har tågen ligget tæt over gaderne og trafikken har været lidt langsommere fordi sigtbarheden nogle steder har været ned under 100 meter

Af Redaktionen, redigeret

Tågen skyldes at der de seneste dage har været et højtryk i nærheden som dels har sendt varm og fugtig luft op til os, og så har det sørget for meget svage vinde og få skyer.

Om natten giver få skyer og svage vinde anledning til at temperaturne falder hurtigt og da kold luft ikke kan indeholde lige så meget vanddamp som varm luft kan, er der en masse fugt som kondenserer og bliver til tåge, dug og lave skyer.

Solen brænder det meste af i løbet af formiddagen, derfor følger der ofte en pæn dag igen dagen efter.

Det stopper dog snart idet der kommer lavtryk ind fra vest med mere vind. Det skaber omrøring i luften og dermed ikke længere så gode forhold for tågedannelse, fortæller meteorolog og kommunikations- og pressemedarbejder hos DMI, Herdis Preil Damberg.