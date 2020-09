Tager datasikkerhed alvorligt

Jeg er fuldstændig enig med Henrik Sørensen (C) i, at vi skal passe godt på borgernes data.

Jeg er fuldstændig enig med Henrik Sørensen (C) i, at vi skal passe godt på borgernes data. Derfor har vi også gjort en kæmpe indsats for at styrke datasikkerheden, siden GDPR-forordningen trådte i kraft i 2018. Vi har haft eksterne til at gennemgå vores organisation. Vi har oprettet et centralt GDPR-team og sikkerhedsorganisationen er udvidet med flere medarbejdere og sikkerhedsansvarlige i samtlige forvaltninger. Ledere og medarbejdere uddannes i sikker håndtering af data og vores 350 systemer får en årlig sikkerhedsgennemgang.

Datatilsynet modtog i 2019 2379 anmeldelser om databrud fra kommunerne. For en kommune af Gladsaxes størrelse svarer det til 28 indberetninger. Men Gladsaxe har kun haft 19 databrud af en karakter, som skulle indberettes til Datatilsynet, hvilket er langt færre, end man kan forvente af en kommune på vores størrelse. For vi har knapt 70.000 borgere og 7.000 medarbejdere, hvoraf langt de fleste arbejder med følsomme eller fortrolige oplysninger hver eneste dag. Og uanset hvor meget, vi gør, så er vores medarbejdere mennesker, og mennesker begår fejl.

Derfor kan vi heller ikke garantere, at der ikke bliver begået fejl fremover. Vi arbejder systematisk for at udvikle vores systemer, så de kan hjælpe medarbejderne til ikke at kunne begå fejl. Og vi registrerer alle vores fejl, så vi kan lære af dem. For der skal ikke herske tvivl om, at vi tager arbejdet med at beskytte borgernes data meget alvorligt.