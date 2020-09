Uglerne jublede forgæves

AB-spillerne jubler og HIKerne brokker sig - men hverken dommer eller linjevogter synes at indikere at noget er galt. Alligevel blev Momo Tourés scoring i det 87. minut efterfølgende annulleret for offside. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe spillede 0-0 mod HIK. Momo Touré fik sejrsmål annulleret i hektisk slutfase

Af Peter Kenworthy

Efter fire mål i sidste weekend i Roskilde virkede det til at AB havde fundet opskriften på at score mål. De grønblusede havde dog noget sværere ved at få spillet til at fungere, og nettet til at blafre, mod HIK på en solrig søndag eftermiddag på Gladsaxe Stadion.

AB var dog bedst i en chancefattig første halvleg, hvor ingen af holdene kunne finde rytmen eller netmaskerne. Største chance faldt efter 39 minutter, da Emmanuel Bio headede forbi HIK-målmand Sebastian Sørensens mål, på en aflevering fra Sylvester Seeger-Hansen.

Masser af kort

Anden halvleg var både mere velspillet og med mere tænding fra begge hold, selvom fejlprocenten på afleveringerne stadig var høj.

I det 51. minut måtte dommer Jonas Rossen således have det gule kort op af lommen hele fire gange efter et frispark på Adnan Curovic blev efterfulgt af lidt tumult – han måtte bruge det gule kort yderligere fem gange i kampens slutfase.

Og i det næste kvarter havde Sylvester Seeger-Hansen, Tobias Nor og Frederik Christensen hæderlige afslutninger på mål, mens Jonathan Fischer i AB-målet også måtte diske op med flere gode redninger, efter en AB-fejlaflevering og flere farlige HIK-hjørnespark.

Med tyve minutter igen fik Emmanuel Bio kæmpet sig til et frispark uden for HIK-feltet. Den debuterende fløj, Mathias Kisum, som var blevet skiftet ind ti minutter forinden, og allerede havde drevet gæk med udeholdets højre back et par gange, bragede bolden på overliggeren.

Annullerede sejrsmål

Med tre minutter igen fik de fleste af de 316 tilskuere endelig noget at juble over – troede de i hvert fald. Et frispark fra Mathias Kisum endte hos Momo Touré, der sendte bolden ind bag HIK-målmanden.

Efter hvad der føltes som en lille evighed annullerede dommeren målet for offside, efter at han i første omgang tilsyneladende havde godkendt det mens flere af HIKs spillere brokkede sig højlydt.

En lidt bizar situation der hurtigt ville være blevet glemt, hvis en HIK-fod ikke havde stoppet et sidste AB-forsøg på stregen i sidste minut, efter at Simon Holden havde rundet Oliver Andersen i feltet og spillet bolden på tværs.

Kampen sluttede 0-0. Et ikke helt urimeligt resultat i en lige kamp, hvor spil og chancer var nogenlunde ligeligt fordelt, men hvor skarpheden hos begge hold manglede.

Alligevel var AB-træner Patrick Birch Braune ikke helt tilfreds med resultatet.

– Det er en meget lige kamp. Men med en afslutning på overliggeren, en blokering på stregen og et annulleret mål er vi skuffede over ikke at tage de tre point, fortæller Braune til Gladsaxe Bladet.

AB indtager sjettepladsen i 2. division øst, med 8 point for 5 kampe.