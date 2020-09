Ung løber får talentpris

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe gav deres årlige talentpris til Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd Atletik Club

Af Peter Kenworthy

Indstillingen af 16-årige Joel Ibler Lillsø til talentprisen blev blandt andet givet på grund af hans mange sejre i hans egen aldersgruppe, samt flotte præstationer mod voksne løbere.

– Han har jo præsteret, er er med syvmileskridt i en liga for sig selv i forhold til de andre vi har fået indstillinger på. Vi glæder og til at følge hans videre udvikling, fortæller generalsekretæren for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Per Seier.

I august fik Lillesø bronze på mændenes 5000 meter til DM i atletik.