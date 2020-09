Utryg ved jobcentersamtaler

Kaj Bonne. Foto: Der var trafik ind og ud af jobcenteret i sidste uge.

Der afholdes fortsat fysiske samtaler på Jobcenter Gladsaxe selvom corona-smitten stiger og det skaber utryghed

Af Peter Kenworthy

Smittetallet i Gladsaxe har – ligesom i de fleste andre kommuner i hovedstadsområdet – være kraftigt stigende i september, hvor Gladsaxe Kommune i sidste uge røg ind på toptyve-listen over kommuner med flest smittede per 100.000.

Sundhedsstyrelsen anbefalede 11. september alle borgere i berørte kommuner som Gladsaxe at se færre venner og bekendte. Man skal bruge mundbind i busser og når man ikke sidder ned i restauranter. Og sundhedsmyndighederne opfordrer til ”hjemmearbejde i videst mulig omfang på offentlige og private arbejdspladser”.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver i en pressemeddelelse 8. september, at man ”opfordrer jobcentre og a-kasser i de berørte kommuner [i Københavnsområdet og Odense] til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på de fleksible muligheder for at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats med fokus på digital frem for fysisk kontakt”.

Og Regeringen forlængede i sidste uge muligheden for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser til 31. december. Et tiltag som Kommunernes Landsforening kaldte ”glædeligt”, selvom man tilføjede at man gerne så at muligheden for digitale samtaler blev gjort permanent.

– Det giver ikke mening at fastholde rigide regler om fysisk fremmøde, når både de ledige og jobcentrene mener, det kan klares ligeså godt digitalt, fortalte formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen.

Åbent for personlig henvendelse

Gladsaxe Kommune har besluttet at alle medarbejdere, som kan udføre deres opgaver lige så godt hjemmefra, arbejder hjemme indtil smittespredningen igen er under kontrol.

Samtidig har Jobcenter Gladsaxe haft åbent for personlig henvendelse siden 15. juni, efter en ny bekendtgørelse gjorde regler om fysisk fremmøde gældende for hele landet, og man skal deltage i samtaler for at få udbetalt sin ydelse.

Andre kommuner har lagt snittet anderledes. Gentofte Kommune har eksempelvis besluttet som udgangspunkt at holde samtaler i jobcentrene telefonisk, skriver kommunen på sin hjemmeside.

– I Gladsaxe holder vi fortsat samtaler med fysisk fremmøde. Men vi holder også mange samtaler telefonisk og digitale møder via Teams. Om et møde holdes fysisk eller digitalt afhænger af, hvad vi vurderer er bedst i forhold til den enkeltes situation og behov, siger beskæftigelses- og socialchef, Katrine Birk.

Aktivitet og utryghed

Da Gladsaxe Bladet var nede på Jobcenter Gladsaxe på Gladsaxevej i sidste uge, var der masser af aktivitet. Der sad folk ved computerne, der sad nogen og ventede på at komme til en samtale med en sagsbehandler, og der kom en lind strøm af folk ind og ud af døren.

En af dem var 26-årige Dalila, der havde været inde og tale med en sagsbehandler.

– Jeg synes det er lidt underligt at jeg skal komme herop når der er corona, mens andre sendes hjem. Det er lidt risikabelt. Men jeg gør det, fordi hvis ikke jeg kommer får jeg ikke min ydelse, sagde Dalila.

Signe på 23 år var heller ikke begejstret for at skulle møde fysisk op i jobcenteret.

– Jeg synes det er lidt skræmmende, fordi man kunne høre folk nyse og snøfte. Alt det her kunne man jo lave derhjemme, for vi sad i et rum med hver vores computer. Det ville være rart hvis det hele kunne være online eller over telefonen indtil smitten var lavere, fortalte hun.

Ifølge formand og HK-fællestillidsrepræsentant i Gladsaxe, Lisbeth Hoffmann, er der også medarbejdere på Jobcenter Gladsaxe der lige nu føler sig utrygge.

– Man kan spørge sig selv om man vægter ansigt-til-ansigt-kontakten med borgeren højere end de risici som medarbejderen kan blive udsat for, ved at møde ind på arbejde. Det er jo ikke fordi det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, og jobcenteret i Gladsaxe er jo også en forholdsvis tæt bygning, hvor der er lidt småt, fortæller hun til Gladsaxe Bladet.

Glade for telefonsamtaler

Jobcentermedarbejderne hører til dem der har allermest borgerkontakt ansigt til ansigt, og erfaringer fra forårets corona-nedlukning viser, ifølge HK, at digitale og telefoniske møder med borgerne ”i høj grad skaber resultater”.

En undersøgelse, lavet af Marselisborg Consulting i august viser desuden, at ni ud af ti ledige var tilfredse med kontakten med jobcentret under nedlukningen, og gerne vil fortsætte med telefon- eller videosamtaler med jobcenteret.

En anden undersøgelse, lavet af Momentum i juni, viser at 94 procent af jobcentercheferne mener at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen i fremtiden, hvis man får mulighed for fremover at afholde jobsamtaler med ledige som telefon- eller videosamtaler.

Fleksible rammer

Beskæftigelsesministeriet henviser til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pressemeddelelse 8. september, på Gladsaxe Bladets spørgsmål om Beskæftigelsesministeriets anbefalinger i forhold til fysisk fremmøde i jobcentrene.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver i en mail til Gladsaxe Bladet, at man ikke har konkrete anbefalinger til, hvordan jobcentrene skal efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

– Der er skabt fleksible rammer for, at samtaler kan afholdes enten ved fysisk fremmøde eller elektronisk alt efter, hvad det enkelte jobcenter/kommune vurderer hensigtsmæssigt. Det er vigtigt i forhold til jobcenterchefernes tilbagemelding at holde fast i, at det er fleksibilitet, der er efterspurgt i forhold til at kunne tilrettelægge om det skal være fysiske eller elektroniske samtaler efter behov, tilføjer styrelsen.