Venstre med igen

Af Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann

Venstre Gladsaxe er med i årets budgetaftale, og vi er godt tilfredse med vores aftryk i budgettet: En tryghedspakke, der i første omgang betyder mere personale til samarbejde med lokalpoliti, SSP-konsulenter, Gladsaxes vagtservice og gadeteam m.fl. Målet er at iværksætte fokuserede initiativer og sikre det bedst mulige beredskab. Der har været alt for mange eksempler på grov kriminalitet i Gladsaxe, og det skal vi ikke acceptere. Vi er også tilfredse med et tilsagn om et fagligt eftersyn af folkeskolerne; specielt omkring læsning og skrivning i folkeskolernes ældste klasser. Vi har længe ment, at nogle skoler sender eleverne ud i livet med dårlige kundskaber, og det sætter vi nu fokus på.

Venstre i Gladsaxe byråd er optaget af borgernes oplevelser og behov. Derfor er det også et godt signal, at flere partier ud over Venstre blev enige med sig selv om, at vi skulle lade en lille institution leve, selv om den ikke passede ind i den store plan for dagtilbuddene i kommunen. Derfor bevares Bagsværd Børnehave nu, dog på en ny adresse. Vi er meget glade for denne del af budgetaftalen, som først faldt endeligt på plads til allersidst.

Skatten bliver holdt i ro, selv om vi helst så den nedsat. Vi forudser, at Gladsaxe næste år igen lægger flere hundrede millioner kroner til side, sammen med de langt over en milliard kroner, som allerede ligger der.