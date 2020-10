250S bliver styrket

Venstre’s medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget skrev i sidste uge et indlæg om den kommende ændring af bus 250S, der betyder at bussen nu igen vil køre forbi Høje Gladsaxe.

Af Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Kristian Niebuhr

Venstre’s medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget skrev i sidste uge et indlæg om den kommende ændring af bus 250S, der betyder at bussen nu igen vil køre forbi Høje Gladsaxe. Forslaget blev vedtaget i enighed af alle udvalgets medlemmer undtagen netop Venstre.

Forsaget er et kompromis så både Mørkhøj og Høje Gladsaxe kan få glæde af 250S, hvor hver anden bus vil betjene bydelene, for at mødes igen på Gladsaxe Trafikplads. Ruten igennem København bliver den samme som idag. Venstre’s forslag vil derimod betyde en voldsom forøgelse af bus 68, så der hvert 5 minut vil køre en bus forbi boligerne i Maglegårdskvarteret, et område der indeholder skoleveje uden rigtige cykelstier.

Samtidig ville Venstre lade 250S’s betjening af Høje Gladsaxe vente på genåbningen af stoppestedet ved Hillerødmotorvejen. Et forslag, der stadig har lange udsigter grundet en fredningssag, og at der skal laves en endelig aftale med Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Vi vil dog stadig arbejde på at genåbne stoppestedet, så dele af Gyngemose Park og Lavhusene i Høje Gladsaxe også får bedre adgang til 250S.

Der er ingen ”Zig-Zag kørsel” over den kommende rute, da den tidligere har kørt på Gladsaxevej og igennem København er ruten som idag. Samtidig er det vores forventning af Movia og kommunen kan finde en løsning så bussen fortsat vil gå under nummeret 250S.