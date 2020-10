3 gaveideer til de vordende forældre

SPONSORERET INDHOLD: På et tidspunkt i livet vil du med sikkerhed opleve, at nogen, du kender, skal have et barn. Det spreder stor glæde og en hel masse at se frem til.

Af SPONSORERET INDHOLD

For at fejre den nærtforestående ankomst af den lille ny, vælger rigtig mange i dag at holde et babyshower. Her får du mulighed for at hygge om de vordende forældre, samtidig med at du kan hjælpe dem lidt på vej med forskellige gaver til babyen. Det kan både være praktiske gave eller gaver, som blot vil bringe dem stor glæde både nu og i fremtiden.

Her får du tre bud på gaver, som du kan give til de vordende forældre. Der er både et forslag til gaven, som vil bringe stor følelsesmæssig glæde og gemme på mange minder, en gave som både er sød og praktisk, og en gave som er henvendt til forældrene, så de ikke helt bliver glemt.

Barnets bog

At give de vordende forældre barnets bog er en super ide, fordi det giver dem et sted, hvor de kan skrive alle deres minder og tanker ned. Bogen giver dem mulighed for at huske for eksempel barnets første skridt selv den dag, barnet fylder 18 år. Dertil vil den gemme på alle de små detaljer, som, ingen regner med, rigtig betyder noget, før de læser om dem flere år efter. Det er faktisk først her, bogen virkelig indfrier sin store værdi.

Babynest

Denne gave hører til blandt de lidt mere praktiske gaver, men den er stadig en gave, som bør værdsættes meget højt. En babynest er kort sagt en slags madras med kanter. Denne kan transporteres med rundt og bruges overalt. Det kan for eksempel være på køkkenbordet, mens forældrene laver mad. Med den smarte babynest kan forældre nemt have babyen lige ved siden af sig hele tiden, uden at de skal frygte for, at babyen triller ned.

Børnepasning

Denne gave henvender sig til forældrene, da det også er vigtigt at huske dem i en tid, hvor meget fokus går til den lille. Ideen er, at du giver dem et slags gavekort til børnepasning. Dette gavekort kan de så indfri, når de en gang føler sig klar til det, hvor du så passer barnet, og forældrene kan få lov til at komme lidt ud og hygge sig alene igen. På den måde vil forældrene blive husket på hinanden, og hvem de var, før de fik børn.