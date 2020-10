5 ting du skal overveje, før du køber ny seng

SPONSORERET INDHOLD: Vidste du, at de fleste af os tilbringer en tredjedel af vores liv i sengen? Vi bruger meget tid i sengen, og sengen vi sover på har meget at sige i forhold til, hvor godt vi sover samt hvor friske og veludhvilede, vi er om morgenen.

Af SPONSORERET INDHOLD

En seng er en af de vigtigste investeringer i dit liv, da søvn er essentielt for dit fysiske og psykiske velvære. Det er derfor vigtigt, at du vælger den helt rigtige seng.

Men selvom vi alle ved, at søvn er vigtigt, er det ikke alle, der sover godt om natten. Ifølge Sundhed.dk lider mange mennesker i perioder af søvnløshed. Har du haft svært ved at sove på det seneste? Vender og drejer du dig hele natten, vågner du op midt om natten, eller har du smerter i ryggen? Problemet behøver ikke handle så meget om dig og din krop, men det kan sommetider handle mere om den seng, du sover på.

Hvis du pludseligt oplever søvnforandringer, kan det være et tegn på, at du har brug for at købe en ny seng. Men hvad skal du overveje ved køb af en ny seng? Her finder du nogle forslag til, hvordan du bedst muligt køber den rigtige seng til dig og dine behov.

Hvilken sengetype skal jeg vælge?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der ikke findes en enkel seng, der er perfekt for alle mennesker. Vi er alle forskellige, og har derfor ikke brug for præcis det samme. Den bedste seng for dig afhænger af din kropsvægt, kropsbygning samt hvilke ønsker, du har til din nye seng.

Til at starte med er det en god idé at overveje, om du skal vælge den ene eller den anden sengetype. Her kan du vælge mellem en boxmadras, en kontinentalseng og en elevationsseng. Alle tre sengetyper er populære og har hver deres fordele og ulemper.

Den vigtigste ting: Komfort

Den vigtigste ting, du skal kigge efter, når du køber en seng, er komforten. Hvis sengen ikke er behagelig, vil du ikke kunne lide at sove på den. Derfor skal du altid ligge på sengen i et stykke tid for at tjekke, om den føles komfortabel.

Hvis du ikke kan finde en behagelig position, uanset hvordan du ligger, har du sandsynligvis fundet den forkerte seng. Det er vigtigt, at du ligger på sengen og mærker efter, hvordan den føles for din krop.

Dette er naturligvis ikke noget, du kan vide efter blot et par minutter hos en sengeforhandler, hvorfor du helst skal ligge i sengen i længere tid inden køb. På den måde kan du få en ordentlig fornemmelse for sengens liggekomfort.

Vælg en god madras

Madrassen er hjertet i din seng, og den del af sengen, du skal bruge mest tid og penge på. Hemmeligheden bag en god nats søvn er den madras og sengebund, du vælger. Om du har brug for en ny madras eller ej, kommer an på, hvordan du har det om morgenen, når du vågner. Ømhed og stivhed kan være et tegn på, at din madras skal udskiftes.

Ved valg af en madras til din seng skal du især være opmærksom på fastheden. Fastheden vælges ud fra din kropsvægt og er meget vigtig, da det også bestemmer, hvilke fjedre du skal have i din seng. Samtidigt skal du kontrollere, at madrassen stemmer overens med din kropsform. Du skal ligge komfortabelt i enhver position, og hvis dette ikke er tilfældet, skal du overveje en anden madras.

Den eneste måde, du finder ud af, om det er den rette madras for dig, er ved, at du afprøver sengen i en længere periode. På den måde kan du sove i sengen og bedømme, om den er noget for dig eller ej.

Tag et kig på sengestørrelsen

Den generelle tommelfingerregel er, at du køber den største seng, du kan få ind i dit soveværelse. Jo større seng, jo mere plads har du og din partner, så I ikke forstyrrer hinanden om natten. Sover du alene, er det også altid rart med ekstra plads.

Husk at størrelsen ikke kun handler om bredden, men også sengens længde. Længden skal helst være 10 til 15 centimeter længere end den højeste person, som sover i sengen.

Hvis du har et mindre soveværelse, har du måske ikke plads til en stor dobbeltseng, selvom det er det, du gerne vil have. Så du kan derfor se, at det er vigtigt, at du overvejer sengens størrelse, inden du går ud og køber en ny. Sengen skal naturligvis passe til soveværelset og give nok plads til, at du kan komme ind og ud af rummet.

Hvilken topmadras skal det være?

Topmadrassen er sengens øverste lag samt det lag, du ligger tættest på om natten. Derfor er det vigtigt, at du vælger en topmadras, der imødekommer dine behov. Der findes topmadrasser af forskellige materialer, hvor de to mest almindelige er latex og memory-skum.

Begge materialer har hver deres fordele og ulemper, hvorfor du skal vælge den topmadras, der bedst passer til din krop. Eksempelvis er latex et mere åndbart og køligt materiale i forhold til memory-skum. Det vil sige, at latex er velegnet til brugere, som ofte har det varmt om natten, mens memory-skum er ideelt til brugere, som ofte har det køligt.

Hvordan finder jeg en god seng?

Mange mennesker begår den fejl, at de køber den bedste og den første seng, de ser i en butik eller på en webshop. Men for at finde den bedste seng til dig, skal du sørge for at undersøge, hvad du rent faktisk har brug for. Derfor er det en god idé at besøge flere butikker, eller søge på nettet og læse dig frem til hvad der er bedst for dig..

Det bedste vil helt klart være, at du køber en ny seng fra en sengeforhandler, hvor du har mulighed for at afprøve sengen i en længerevarende periode hjemme i dit eget soveværelse. På den måde kan du ligge i sengen i et godt stykke tid og sove hjemme hos dig selv, så du virkelig kan finde ud af, om sengen passer til dig eller ej.

Derfor anbefales det at vælge en forhandler der tilbyder 100 dages risikofri prøveperiode. På den måde kan du sikre dig, at du får en seng som du er helt tilfreds med og sover godt i.