AB videre i pokalen

Mathias Kisum (th) scorede det afgørende mål ti minutter før slutfløft i den forlængede spilletid (arkivfoto) Foto: Peter Kenworthy

Slog Allerød 2-1 efter forlænget spilletid

Af Peter Kenworthy

AB Gladsaxe skulle forsøge at bygge ovenpå sidste års flotte pokalserie og sejren over Ishøj i første runde af årets pokalturnering, i onsdagens udekamp mod Danmarkserieholdet Allerød i pokalturneringens anden runde.

Hjemmeholdet viste sig dog at være en hård nød at knække, og der stod 0-0 på måltavlen efter 90 minutter.

Der kom dog drama og gang i scoringen i den forlængede spilletid, hvor dommer Nicki Nordlund Hansen først viste Allerøds Sebastian Pitzner-Schmidt ud og efterfølgende dømte straffe til AB i det 94. minut, som Sylvester Seeger-Hansen på vanlig vis scorede på.

Og så skulle man tro at AB’s for tiden temmelig dirkfrie forsvar ville holde stand tiden ud. Alligevel fik Allerød sparket bolden i kassen fordi AB-målmand Oliver Thorup til udligning efter 101 minutter, ved Nikolai Have Petersen, og så var AB lige vidt.

Heldigvis for akademikerne har Mathias Kisum mål i støvlerne for tiden, og han scorede til slutresultatet 2-1 til AB, med ti minutter igen.