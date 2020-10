Allan Olsen årets æreshåndværker

Allan Olsen skal portrætteres som forgængerne som årets æreshåndværker. Foto: Bent Raspe-Pedersen.

Værebrogutten har haft en omskiftelig karriere

Af Niels Rasmussen

Glarmestersvenden, skuespilleren, foredragsholderen og rusmiddelkonsulenten Allan Olsen med en lokal fortid på Kildebakkegårds Alle og i Værebroparken er valgt som årets æreshåndværker 2020 i Gladsaxe Håndværkerforening.

Prisen overrækkes i løbet af 2021, når der forhåbentlig er plads i kalenderen uden at coronakrisen kommer på tværs.

Allan Olsen var for nylig på besøg i foreningens lokaler på Søborg Hovedgade for at blive fotograferet til det maleri, der nu skal laves af ham.

– Jeg elsker at være tilbage i kommunen. Nu skal jeg på Gammelmosevej for at besøge min mor, der bor nede ved Aldi. Når man bor i København, føles det altså noget mere luftigt at gå rundt i Bagsværd, siger Allan Olsen, der har kolonihave i Nyvang på Klausdalsbrovej.

Han blev født på Rigshospitalet i marts 1960 og boede de første syv år på Kildebakkegårds Alle og nåede at gå nogle måneder på Søborg Skole, hvor der var en dejlig disciplin.

– Så flyttede vi til Værebro. Jeg nåede tre måneder på Bagsværd Skole inden jeg kom på Værebro Skole hos Henrik Sidenius. Det var med ny og løs pædagogik, og det kunne jeg slet ikke styre. Jeg lærte ikke meget af at gå i skole, siger Allan.

Mig og Charly

I 1977 blev en af hans pædagoger i fritidsklubben kontaktet af filminstruktøren Morten Arnfred, der skulle bruge en sprælsk københavnergut til filmen Mig og Charly. Og det var simpelt hen Allan Olsen.

Filmen blev en bragende succes med over 600.000 solgte billetter. Siden fulgte en Bodilpris for Johnny Larsen og rollen som Spacy i Midt om natten.

– I alt er det blevet til cirka 30 film, fortæller Allan.

– Jeg er måske egentlig ikke skuespiller sådan i klassisk forstand. Men jer er god til at gøre det, som instruktøren beder mig om, siger han.

Arbejder med misbrugere

Han blev uddannet som glarmester i et firma på Blegdamsvej og arbejdede tre år i det fag, før han følte sig sikker på at han kunne leve af skuespilleriet.

Der var år med alkoholmisbrug, og nu har han i mange år som tørlagt alkoholiker arbejdet med at få andre tilbage på det rette spor som misbrugskonsulent.

– Til foråret skal jeg være med i en lille god birolle i en film, der er en opfølger til Anders Refns ’De forbandede år’, siger Allan, der for tiden arbejder i arresten i Nykøbing Falster med misbrugere.