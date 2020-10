Apple med ny iPhone, der definerer den moderne smartphone

SPONSORERET INDHOLD: Den 13. oktober 2020 blev dagen, hvor Apple endelig lancerede den nye iPhone 12, som Apple-fans verden over har ventet længe på. Og en fest blev det, da de kendte ansigter fra den førende elektronikgigant gik på scenen i en overvældende lancering af iPhone 12.

Af SPONSORERET INDHOLD

Over hele verden sad også forventningsfulde Apple-fans klar til at se, hvordan den nye smartphone ville se ud, hvad den ville indeholde, og hvordan den adskilte sig fra tidligere modeller. Og igen formåede Apple at gøre hele lanceringen så vild, at det faktisk næsten er svært at genkende den ikoniske smartphone fra tidligere modeller.

Læs mere om den nye iPhone 12 her på siden.

En hemmelighedsfuld lancering

Særligt for den ”næsten” årlige iPhone-lancering er, at det ikke helt er til at spå, hvornår den nye model bliver offentliggjort. Og igen i år formåede Apple at være så hemmelighedsfulde omkring deres lancering, at det først var til selve showet, at de forventningsfulde seere kunne regne med, at en ny iPhone ville ramme markedet.

Årets lancering virker dog ikke til at være helt tilfældig i eksperternes øjne, der pointerer, at lanceringen ligger strategisk tæt på årets største forbrugsfest: Black Friday. Men hos Apple hverken be- eller afkræfter man noget.

Nye features i den nye iPhone 12

Det giver måske lidt sig selv, at den nye iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max endnu en gang formår at slå samtlige af markedets konkurrerende modeller på billedkvalitet, kamera-funktion, batteritid og design. Og som ved næsten samtlige tidligere iPhone-lanceringer nulstilles standarden for smartphones, da Apple igen formåede at hæve niveauet så meget, at det for mange af konkurrenterne virker næsten umuligt at skulle lege med.

Og for den håbefulde forbruger er det spændende at se, hvordan en af markedets førende smartphone-brands sætter standarden for næsen af sine konkurrenter.

Helt specielt ved dette års lancering er, at Apple for første gang længe udfordrer sit eget klassiske design og dermed altså ikke kun udfordre konkurrenterne designnormer, men også sine egne. Og det er om noget kommet som lidt af et chok for flere af de loyale Apple-fans. De nye iPhones kommer samlet set i hele ni farver: Pro-modellerne i fire farver og iPhone 12 og iPhone 12 Mini i fem forskellige farver.

Foruden det nye særprægede design er også performance i den nye iPhone 12 banebrydende. Og selvom det måske ikke er nyt, at iPhone udfordre måden, hvorpå man kan bruge sin smartphone, lægges der op til kamp, når Apple opgraderer deres nye iPhone til at kunne anvende 5G og med en generel ydeevne, der er hele 50 % bedre end i de tidligere modeller, hvorfor spil, livestreaming og internetsurfing aldrig har været hurtigere.

Alt i alt en virkelig interessant lancering, der tager smartphone-teknologien til nye højder med endnu vildere ydeevne og endnu større kamerafunktioner, der gør flere almindelige kameraer overflødige. Blandt andet forbedret night vision og væsentlig bedre billedkvalitet gør dig i en fart til en mesterfotograf med iPhone 12 – og særligt iPhone 12 Pro-modellerne.