Gladsaxe Bears fik endnu en sejr at juble over (arkivfoto). Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Bears’ ishockeyherrer slog Gentofte Stars med 5-2

Af Peter Kenworthy

Christoffer Lindhøj satte gang i scoringen for Gladsaxe Bears, i det 8. minut hjemme i Gladsaxe Skøjtehal, og selvom Janus Andersen fik udlignet i anden periode for Gentofte Stars, indikerede måltavlen efterfølgende at sejren aldrig rigtig var i fare.

Tre mål af Steffen Schultz og en enkelt til af Christoffer Lindhøj gav en sejr på 5-2, i en kamp hvor Gentofte Stars måtte nøjes med at vinde skudstatistik og antal udvisningsminutter. Bears ligger nummer tre i ishockeyens 1. division øst.