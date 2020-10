Beboerindflydelse på plejecentre

I Gladsaxe Kommune er der fem plejecentre med Beboer- og pårørenderåd. Seniorrådet er af en mærkværdig årsag ikke i Beboer-og pårørenderådet i tre af plejecentrene. Det må være en fejl.

Af Otto Jarl

Otto Jarl, medlem af Seniorrådet i Gladsaxe

Det har Byrådet moralsk pligt til at ændre, så Seniorrådet sidder i alle plejecentrene.

Kongsgården i Aarhus er et forfærdende eksempel på, hvad der kan gå galt, når man udelukker beboere fra indflydelse på eget liv. På den baggrund har folketingspolitikere ønsket at ændre reglerne for styring af plejecentre. Seniorrådet ønsker ikke de Aarhusianske tilstande i Gladsaxe.

Vigtigt for det folkevalgte Seniorråd er at få information om, hvad der sker for beboerne på plejecentrene – især midt i en corona-pandemi. Og vigtigt for Seniorrådet er det at sikre, at beboerne har fuld demokratisk indflydelse på deres eget liv.

Det skal sikres, at de ældre får en human og værdig behandling med respekt for den enkelte medborger på alle plejecentrene. Derfor er det vigtigt, at det folkevalgte Seniorråd bliver repræsenteret på alle plejecentre og plejehjem i kommunen for derved at sikre medindflydelse og omsorg for alle vores ældre medborgere.

Kære Byråd. Det er billigt. Det koster kun en kop kaffe.