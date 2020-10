Beskærer boligsociale indsatser

Forebyggende arbejde og fællesskaber er med til at mindske utryghed og gøre boligområder som Høje Gladsaxe attraktive steder at bo, mener borgmesteren. Foto: Kaj Bonne.

Høje Gladsaxe mister støtte fra Landsbyggefonden og risikerer derfor at havne på ghettolisten, siger borgmesteren

Af Peter Kenworthy

I regeringens forståelsespapir skriver man blandt andet, at man vil understøtte gode boligmuligheder i hele landet, og at det skader tilliden når der er mange socialt udsatte i boligområder. Samtidig er det et mål i ghettoudspillet fra 2018 at få færre ghettoer.

Og kommuner der, som Gladsaxe, har mange almene boliger, løfter en opgave, både socialt og integrationsmæssigt.

Men støtten fra Landsbyggefonden til de boligsociale indsatser svinder ind, fordi et flertal i Folketinget i 2018 vedtog at beskære fondens bidrag til indsatserne – også kaldt helhedsplaner – med cirka 100 millioner kroner om året, skriver Fagbladet Boligen, hvor bladet samtidig bruger Høje Gladsaxe som et eksempel på et boligområde der står til at miste støtten fra Landsbyggefonden.

Gladsaxe Kommune fortæller til Gladsaxe Bladet at den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe udløber med udgangen af 2020. Indtil da har den boligsociale helhedsplan haft et årligt budget på 4,3 millioner kroner, hvoraf Landsbyggefonden betalte 2,9 millioner kroner, kommunen 850.000 kroner, og boligorganisationerne knap 0,5 millioner.

Landsbyggefonden bekræfter overfor Gladsaxe Bladet at Høje Gladsaxe ikke længere er støtteberettiget. En beslutning der, ifølge driftsstøttechef i Landsbyggefonden, Leif Tøiberg, er taget på baggrund af socioøkonomiske indikatorer der ligger tæt op af ghettokriterierne.

– Vi sammenholder området med de øvrige almene boligområder i Danmark og kan kun give midler til de mest udsatte grundet de reducerede rammer, tilføjer han.

Kan havne på ghettolisten

Gladsaxe Kommune vil øge sin støtte til 1,5 millioner kroner årligt på betingelse af, at boligorganisationerne også bidrager med et beløb, fordi man blandt andet ønsker bydele i social balance og ikke vil have at børns livmuligheder påvirkes af, hvor de vokser op, fortæller kommunen.

Men det vil have konsekvenser for Høje Gladsaxe at der kun er halvt så mange penge til den boligsociale indsats, og der er en risiko for at Høje Gladsaxe havner på ghettolisten, siger Gladsaxe borgmester, Trine Græse (A).

– Det man kan sige er at når Landsbyggefonden ikke længere vil lave det forebyggende arbejde i de boligområder, som er i risiko for at komme på ghettolisten, så vil det øge risikoen, fortæller Trine Græse til Gladsaxe Bladet.

– Det forebyggende arbejde der bliver lavet er nemlig med til at gøre området til et attraktivt sted at bo, med nogen stærke fællesskaber, og det er jo de her fællesskaber der er med til at mindske utryghed, tilføjer hun.

Boligministeriet er ikke vendt tilbage på en henvendelse fra Gladsaxe Bladet.

Fakta

I Gladsaxe Kommune er antallet af borgere, der føler sig trygge i deres nabolag, ifølge tryghedsundersøgelsen, 79 procent (og 69 procent i Høje Gladsaxe).

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering.

Det er lejerne i Danmark der sparer op til renoveringer og boligsociale indsatser via en del af huslejen, der indbetales til Landsbyggefonden.