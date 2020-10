Bibliografen skal videre

Bibliografen har været et kæmpe trækplaster efter at den nu tidligere leder på 8 år omdannede stedet til en succes. Her kommer mange borgere for at låne bøger og se film

Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem, Venstre

Bibliografen har været et kæmpe trækplaster efter at den nu tidligere leder på 8 år omdannede stedet til en succes. Her kommer mange borgere for at låne bøger og se film. Men Bibliografen er langt mere end det. Et kulturelt samlingspunkt, hvor der gennem årene har været mange spændende arrangementer, der har udnyttet og udfordret rammerne.

De seneste 3 år har jeg siddet i det socialdemokratisk ledede Kultur/Fritid/Idræts-udvalg. Ikke en eneste gang har Bibliografen været på dagsordenen. Ingen drøftelser om visioner eller muligheder. Ikke engang på de årlige orienteringer om bibliotekerne og kun med en meget summarisk omtale i de skriftlige årsberetninger.

Bibliografen er ellers et vigtigt samlingspunkt i Bagsværd, hvor der har været et godt og tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Bibliografen trækker nemlig mange mennesker til byen og det nyder butikkerne, spisestederne og bydelen godt af.

Men hvordan vil det nu fortsætte, når der mangler politiske opmærksomhed. Jeg ønsker mere for Bibliografen og mere for Gladsaxe. Barren skal sættes højt og vi skal bygge videre på resultaterne. Det er selvfølgelig muligt i en af landets rigeste kommuner. På mit ønske fik vi derfor på seneste udvalgsmøde endelig en drøftelse af hvilken retning, der skal sættes for Bibliografen, hvilken profil der skal være leder fremover og hvordan succesen skal fortsætte. Jeg håber det lykkes.