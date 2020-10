Biljagt på Søborg Hovedgade

Foto: Peter Kenworthy.

Politiet bragte mørk Audi til standsning ved Maglegårds Allé

Af Peter Kenworthy

Politiet var massivt til stede ved 15-tiden, ved krydset mellem Maglegårds Allé og Søborg Hovedgade. Inden havde mindst tre politibiler kørt i fuld fart efter en mørk Audi, som man havde bragt til standsning. Audien var kørt ind i et hegn, havde buler foran og airbagsene var ude.

Ifølge et øjenvidne stak to personer af fra bilen i hver sin retning efter den var kørt galt, og politiet stak efter dem – tilsyneladende uden at fange nogen af dem i første omgang.

Et andet øjenvidne fortalte at politiet havde været inde i haver, blandt andet på Søborghus Allé, med hunde.

Der var masser af politi i området efterfølgende, hvoraf flere talte med andre øjenvidner og andre lavede tekniske undersøgelser.

Københavns Politi fortæller til Gladsaxe Bladet, at de 14.34 forsøgte at standse en bil ved Tingbjerg, men at bilen kørte fra stedet og politiet i høj fart, og at en efterfølgende billjagt endte på Søbog Hovedgade.

Da bilen kørte galt var der ingen tilskadekommende, tilføjer politiet, og bekræfter at der var tale om to personer der stak af, og at man har en større eftersøgning i gang efter dem, der også har involveret hunde.

Man skal ringe 114, hvis man har oplysninger der kan hjælpe politiet med at finde de to undvegne personer.

Opdateres…