Bio redder dagen

Emmanuel Bio (med nummer 24) laver sejrsdans og jubler sammen med holdkammeraterne efter sit sene sejrsmål. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxes Emmanuel Bio scorede et sent sejrsmål til 3-2 hjemme mod Skovshoved. Uglerne burde dog have lukket kampen i første halvleg

Af Peter Kenworthy

AB kom ud af startblokken som lyn og torden, mod Skovshoved hjemme på Gladsaxe Stadion. Allerede i det første minut blev Frederik Christensen spillet fri i feltet, men han ramte bolden skævt fra en halvspids vinkel.

I det niende minut var der dog gevinst for et særdeles velspillende AB-hold. Rapfodede Frederik Ellegaard tørrede to mand med en Laudrup-finte, trak ind i feltet, og bankede bolden op i krydset til 1-0 – en kandidat til årets mål.

Hver gang akademikerne satte tempo i kampens indledende fase skabte man chancer. Og bare tre minutter senere fik AB tilkendt et straffespark, efter at Marco Petersen havde nedlagt Lucas Koch i feltet. Men ellers træfsikre Sylvester Seeger-Hansens spark blev reddet af målmand Thomas Gall.

Efter 28 minutter blafrede Galls netmasker dog igen. Frederik Christensen spurtede mod baglinjen og fandt med en præcis aflevering Mathias Kisum, der headede bolden i kassen til 2-0. AB virkede som om de cruisede mod en stensikker sejr, selvom målmand Jonathan Fischer også begyndte at komme på arbejde hen mod slutningen af halvlegen.

Det holdt hårdt

Men lige så godt som AB kom ud til første halvleg, lige så skidt startede holdet efter pausen. Efter et halvt minut opsnappede Skovshoveds Sebastian Elvang en skidt aflevering fra Adnan Curovic på egen banehalvdel, og Skovshoved-spilleren bankede resolut bolden forbi Fischer til 2-1.

Og tilskuerne blev nu vidne til et AB-hold hvis gode spil fra første halvleg var forsvundet som dug for efterårssolen. For nu stod der pludselig Skovshoved på det meste, og da Sebastian Elvang udlignede til 2-2 på et straffe efter 61 minutter, var det om end ikke fortjent, så i hvert fald ikke overraskende.

Uglerne viste dog mod og mandshjerte, og begyndte igen at sætte Skovshoved under pres og skabe chancer i de sidste 20-25 minutter – dog uden den fornødne præcision. Det lignede derfor et skuffende pointtab.

Men da stadionuret havde rundet de 90 blev Emmanuel Bio spillet fri i feltet af Simon Holden, og den unge fløjspiller svigtede ikke. Han bankede bolden forbi keeperen til en forløsende 3-2-sejr, til stor jubel for de fleste af de 384 tilskuere.

’Fortjent sejr’

Det burde ikke have været blevet så spændende, efter en fremragende første halvleg, men vi lukkede selv Skovshoved ind i kampen, fortæller AB-træner Patrick Birch Braune til Gladsaxe Bladet.

– Det giver dem energi. Men efter udligningen synes jeg vi sidder på det i de sidste 25 minutter – vi undgår at blive frustrerede og finder tilbage til basen, og så skaber vi de chancer der skal til, for fortjent at løbe med sejren. Den måtte godt være kommet lidt tidligere, men en skarp assist af Holden og et flot mål af Bio gav tre dejlige point, tilføjede Braune.

AB Gladsaxe ligger nummer 4 i fodboldens 2. division øst, fem point efter førerholdet Nykøbing FC.