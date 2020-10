Bo går på pension

Bo Rasmussen (tv) har i mange år siddet ved borgmesterens side til byrådsmøderne. Til marts går han på pension. Foto: Kaj Bonne

Gladsaxe Kommunes kommunaldirektør stopper til marts

Af Peter Kenworthy

Bo Rasmussen har talt om og forholdt sig til sager om alt fra datalæk og letbane til kommunal vækst og verdensmål. Som kommunaldirektør har han nemlig hele tre roller, siger han: administrativ leder for medarbejderne og organisationen, at stå til rådighed for det samlede byråd, samt at varetage en særlig rolle overfor borgmesteren.

Nu har han så meldt ud, at han går på pension ved udgangen af marts næste år. Og dermed får mere tid til sine seks børnebørn og fritidsinteresser som sprog, musik, fiskeri og sport, samt eventuelt til bestyrelses- og frivilligt arbejde.

Men også for at efterfølgeren på posten får tid til at sætte sig ind i arbejdet, inden næste års kommunalvalg.

Bo Rasmussen har arbejdet i den offentlige sektor i 40 år, og som kommunaldirektør i Gladsaxe i de seneste 9 år. En af de sværere sager han har haft, har været de kommunale datalæk, og hvordan man har kunne genskabe tilliden mellem kommune og borgere, i forhold til håndteringen af borgernes data, fortæller han.

– For vi har en ambitiøs dagsorden. Der har blandt andet været brugt kræfter på dette i 2-3 år, for eksempel i forhold til sikkerhedssystemer og kompetenceudvikling. I Gladsaxe har vi også været helt åbne om hvad der er foregået, som en af få kommuner i landet, tilføjer Bo Rasmussen.

Med til at udvikle kommunen

Bo Rasmussen mener at Gladsaxe Kommune har nogen særlige forudsætninger – både økonomisk og medarbejdermæssigt – for at sætte dagsordenener, og at det har præget det kommunale landskab at Gladsaxe stiller op i første række.

Så hans efterfølger skal hele tiden være med til at udvikle kommunen, og koble vækst og velfærd. Også så der er en strategi der både kan styrke velfærd overfor borgerne, samtidig med at erhvervslivet får optimale arbejdsbetingelser.

Det er i den sammenhæng verdensmålene kommer ind i billedet i Gladsaxe, fordi de giver en ramme for hvordan man bæredygtigt – i bredeste forstand – kan udvikle en kommune til gavn for borgere og erhvervsliv. For verdensmålene dækker meget mere end klima, mener Bo Rasmussen.

– På de indre linjer har jeg fra dag et arbejdet for få en tillids- og dialogbaseret dagsorden til at leve og slå reelt igennem i det levede liv i kommunen. Da jeg startede havde Gladsaxe landets højeste sygefravær, og nu er vi blandt de kommuner der har det laveste sygefravær, siger han.

– Og vi er ved at lave en plan for grøn omstilling, der vil række ud efter de 70 procent, som er den nationale målsætning. En kommunal opgave er her at være med til at skubbe kommunen i den retning, blandt andet i forhold til hvordan man får borgerne med på at arbejde for en dagsorden der er så ambitiøs, tilføjer Bo Rasmussen.