Børnetopmøde i Mørkhøj

Eleverne fra Enghavegård Skole, der var med til UNICEF’s børnetopmøde, skulle blandt andet høre om og være med til at diskutere produktion af mobiltelefoner, klima og bæredygtighed og sundhed. Foto: Kaj Bonne

Torsdag blev UNICEF’s Børnetopmøde 2020 afholdt på Blågård – i coronaens anledning virtuelt

Af Peter Kenworthy

Over 750 børn fra hele landet mødtes virtuelt til UNICEF Børnetopmøde, på Blågård i Mørkhøj, hvor Enghavegård Skole var vært. Fra Blågård blev der sendt live ud til skoler i hele landet i en virtuel udgave af det årlige topmøde.

– Det er ligesom Eurovision Song Contest, bare vildere, sagde Christian fra UNICEF inden topmødet gik i gang, mens han sikrede sig at teknikken var i orden og skolerne var igennem digitalt.

Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), åbnede børnetopmødet sammen med generalsekretær for FN’s børneorganisation UNICEF Danmark, Karen Hækkerup.

Temaet var ’børns fremtid efter coronakrisen’, og elever på 35 UNICEF Rettighedsskoler diskuterede hvad coronakrisen har betydet for dem, og hvordan de kan vende tilbage til en bedre og mere bæredygtig verden end før corona.

– Det er vigtigt at vores stemmer bliver hørt, for vi børn har mærket påvirkning af COVID-19 på en anden måde, end de voksne har. Vi kan have andre ideer end de voksne til, hvordan et børneliv kan blive bedre end det inden corona, fortalte Matilde Shawe Sørensen og Liva Alfrida Holm Jensen, der sidder i UNICEF’s Nationale Rettighedsråd.

Skabe tingene sammen

På Enghavegård Skole sad syv elever med lyseblå UNICEF rettighedsskole-t-shirts på og deltog i børnetopmødet, der blev styret fra en computer få hundrede meter væk, da Gladsaxe Bladet lagde vejen forbi. Der blev talt om produktion af mobiltelefoner, klima og bæredygtighed.

Man kan genbruge telefonerne, sætte afgifter på dem, eller købe nye telefoner mindre ofte, var nogle af elevernes forslag til en løsning af problemstilling – idéer som vi voksne også kunne overveje at tage til os.

Og Karen Hækkerup, fortæller at det er vigtigt at få børnenes stemmer med i debatten.

– Hvis man skal involvere børn på en ægte måde, så skal man faktisk lytte til dem, men også tage det de siger med ind i den videre proces og skabe tingene videre derfra sammen. Det er ikke nok at man tror at man forstår hvad børnene siger, man skal arbejde det helt igennem og være enig om, hvad det er for nogen tanker man gør sig. Så er det at det bliver godt for både børn og voksne, siger hun til Gladsaxe Bladet.

Vil sikre at børnene bliver hørt

Gladsaxe Kommune indgik i december et partnerskab med UNICEF om at blive en såkaldt ’Børnevenlig By og Kommune’. Vejen til officielt at blive Børnevenlig By kræver konkrete handlinger for at fremme børns rettigheder og sikre, at børn bliver hørt. Samt at der skal laves analyser og udarbejdes handlingsplan med specifikke mål for områder, som kommunen ønsker at forbedre.

Ifølge Trine Græse vil man i Gladsaxe både lytte til børnene, og trække dem med helt ind i beslutningsprocesserne om, hvordan man udvikler kommunen.

– Når man snakker med børn, så har de faktisk også nogen holdninger. Ikke kun fra deres egen lille hverdag, men også fra samfundet omkring dem og for den sags skyld hele verden. Og dem skal vi høre, for det er jo dem der er fremtidens stemme, fortæller hun.

På spørgsmålet om hvordan dette vil komme til at fungere mere konkret, fortæller Trine Græse at hun forestiller sig at man skal eksperimentere med mange forskellige ting, alt efter hvad det handler om, når børnene på denne måde skal inddrages.

– Men det er klart at vi skal være bedre til at gøre det visuelt og tydeligt, hvad man kan bestemme og inden for hvilke rammer man kan diskutere, som vi også prøver når vi holder borgermøder for voksne. Det skal vi blive meget bedre til, tilføjer borgmesteren.

Giv børnene en ’ølkasse’

Trine Græse fremhæver Enghavegård Skole – der sidste år blev certificeret som UNICEF Rettighedsskole – som et godt eksempel på, hvordan man får værdierne fra FN’s Børnekonvention ud at leve blandt både elever, medarbejdere og forældre.

Ifølge rettighedsskolekoordinator på Enghavegård Skole, Mie Østrup Berg, er det vigtigt at skabe en platform hvor alle børnene kan komme til orde, og sikre at det ikke kun bliver de børn der selv tager pladsen der får lov til at sætte dagsordenen.

– For de vil rigtig gerne bidrage og de har en masse tanker, en masse refleksioner og de ved vanvittigt meget, børnene. Vores fremmeligste opgave er at skabe en platform hvor vi inddrager dem og giver plads til at lytte til dem, siger hun.

– Vi har forskellige demokratiske fora. Vi kunne i skolen godt blive endnu bedre til at skabe platforme for eksempelvis elevrådet og rettighedsrådet, og være endnu mere med til at give børnene ’en ølkasse’ – en platform, hvor de kan få taletid, tænketid, refleksionstid og samtaletid, og gøre meget mere ud af det repræsentative, tilføjer Mie Østrup Berg.

Ved ikke hvad børnene vil

Men hvordan sikrer man så reelt at børnene føler sig lyttet til, når fire ud af ti elever i Gladsaxe eksempelvis, ifølge Børne- og Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse siger, at de aldrig eller sjældent er med til bestemme hvordan der skal arbejdes i klassen?

Kasper Rasmussen fra 8.b. på Enghavegård Skole er en af dem som bruger Mie Østrup Bergs ’ølkasser’. Han sidder i skolens elevråd, samt i fælleselevrådet og skolerådet i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Bladet talte med ham, under en pause i topmødet.

– De voksne ved ikke nødvendigvis hvad børn vil have, så vi kan være med til at snakke om legepladser eller fritidsaktiviteter rundt om i kommunen, eller hvordan skolerne skal se ud. Og jeg er sikker på at der er en del børn der har en holdning til klimaet. Jeg synes at det er vigtigt at vi børn bliver hørt. Det er vigtigt at børn både har indblik og inddragelse i at være med til at bestemme over skolerne og selve kommunen, mener Kasper Rasmussen.

En måde man kan inddrage børnene er gennem elevrådene og kommunens fælleselevråd, mener han.

– Hvis man får snakket om det i skolen, er der større sandsynlighed for at få hørt børnene, end hvis man opfordrede alle forældrene til at tage en snak med børnene derhjemme, pointerer Kasper Rasmussen.