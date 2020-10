Foto: Peter Kenworthy.

Der er stor forskel i investeringsniveauet i byggeri og anlæg i kommunerne – Gladsaxe ligger i toppen

Af Peter Kenworthy

Der er store forskelle på investeringerne i byggeri og anlæg landet over. Gennemsnitligt investerer kommunerne godt 2.900 kroner per indbygger, mens kommunerne i hovedstadsområdet ligger cirka 600 kroner per indbygger højere, skriver Dansk Industri (DI) i en pressemeddelelse.

Det er især kommuner med over 75.000 indbyggere der investerer meget. Gladsaxe er dog, ifølge DI, den femte-mest investerende kommune, med over 4.600 kroner per indbygger.