Borgmester beder om corona-hjælp

Opfordrer forældre til at tage snak med deres børn og unge om at træffe coronasikre valg. Forældrene skal dog huske også selv at følge sådanne råd

Af Peter Kenworthy

I de seneste dage har verden set den hurtigste stigning i coronasmitten til dato – især i Europa og Nord- og Sydamerika, fortalte WHO’s generalsekretær, Tedros Ghebreyesus i går.

Vi er alle sammen blevet mere eller mindre tvunget til at vænne os til den ”nye normal”, som coronakrisen har påtvunget os. Det betyder dog ikke, som den seneste smittestigning viser, at vi kan tillade os at tage let på den smitsomme virus.

Sundhedsstyrelsen anbefalede forleden, i en lille film, at vi skal undgå at se for mange mennesker – blandt andet fordi man hurtigt kan starte en smittekæde der stiger eksponentielt – også uden at have symptomer.

– Hvis vi ses med færre mennesker ad gangen, og i kortere tid, kan smitten ikke sprede sig med samme hast, pointeres det i videoen.

Og selvom det ser ud til at smittetallene i Danmark er stabiliseret (i denne omgang i hvert fald), er smittetallet i Gladsaxe og omegn stadig højt.

Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), beder nu kommunens forældre om hjælp.

– Fortæl dem, hvor vigtigt det er at holde afstand – ikke bare for deres egen skyld, men især for at passe på dem, de holder af, som er i risikogruppen for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med corona. Vi har alle familiemedlemmer, som er i risikogruppen, enten på grund af alder eller fordi de har nogle kroniske sygdomme, siger Trine Græse i et elektronisk brev til kommunens forældre.

Kommunens forældre skal dog – som altid – huske selv at leve op til det de råder deres børn til. Også når det gælder corona.

Antallet af bekræftede smittetilfælde i Gladsaxe inden for den seneste uge (i alt 38) er nemlig højest for gruppen af 50-59—årige, samt 10-19-årige og 20-29-årige, og lavest for de 70-79-årige, ifølge tal fra Statens Serum Institut.

I hele coronaforløbet har der i Gladsaxe været over 100 bekræftede smittetilfælde hos de 50-59-årige og de 30-39-årige, mens de 40-49-årige og 20-29-årige følger lige efter, med et antal på lige under 100.

På landsplan er det dog de 20-29-årige der har flest smittetilfælde, efterfulgt af de 40-49-årige, de 50-59-årige og de 20-29-årige.