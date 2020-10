Jeg forstår godt Knud Larsen der gerne ser rundkørslen trimmes, da der kan være behov for orden midt i byggerod og omlægninger.

Af Jette Abildskov

Jette Abildskov, Ærtemarken 18

Jeg forstår godt Knud Larsen der gerne ser rundkørslen trimmes, da der kan være behov for orden midt i byggerod og omlægninger. Dog synes jeg selv, at det er meget livsbekræftende med den vilde rundkørsel som et modstykke til alt det konstruktion. Samtidig er det en lille oase for insekter og fugle, og jeg glædes over rundkørslen dagligt.