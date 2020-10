En læser har heri bladet givet udtryk for at han ikke bryder sig om Buddinge Rundkørsel og synes at græsset skulle slås.

Af Hans Hansen

Hans Hansen, Tinghøjvej 56

En læser har heri bladet givet udtryk for at han ikke bryder sig om Buddinge Rundkørsel og synes at græsset skulle slås.

Det synes jeg ville være synd. Det er rart at se på noget rigtig natur. Jeg synes den lille ”skov” i rundkørslen er en nydelse at se på. Danmark er kendt for at være et af de lande i Europa der har mindst natur. Lad os bevare de små oaser vi har.