Cykler derudad

Foto: Peter Kenworthy

Gladsaxe havde næstflest deltagere i årlig motionskampagne

Af Redaktionen, redigeret

Motionskampagnen for arbejdspladser – Cyklistforbundets Vi Cykler Til Arbejde – har kørt i hele september måned. I år havde i alt 2.582 medarbejdere fra både private og offentlige arbejdspladser i Gladsaxe forpligtet sig over for hinanden til at cykle mest muligt til arbejde i september.

Dermed var Gladsaxe den kommune med næstflest deltagere – kun overgået af København, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester Trine Græse fortæller, at hun er stolt over det høje antal deltagere i årets kampagne.

– Jeg er utrolig glad for, at vi har været så flot repræsenteret i årets kampagne. Det er en sejr for cykling som bæredygtige transport, og det skal vi fortsat arbejde for at styrke her i Gladsaxe, siger Trine Græse.

I alt har deltagerne i Gladsaxe cyklet 444.276 km. Det svarer til en samlet CO2-besparelse på 111.069 kg sammenlignet med, hvis distancen var foregået i bil.