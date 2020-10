Dyrere Aula

Foto: Peter Kenworthy.

Kommunerne skal betale i gennemsnit 42.000 mere om året for skole-hjem-platformen Aula, der bliver 50 millioner kroner dyrere end hidtil beregnet

Af Peter Kenworthy

– Som I alle ved har debatten omkring indholdet i Aula længe gået højt, og input fra jer og jeres kolleger i kommunerne og fra andre brugere af Aula viser, at der er forventninger til, at Aula dels udvikles med flere funktioner, og dels at flere af de funktioner, som allerede er sat i drift, bliver forbedret, skriver Aula-teamet i det kommunale it-fælleskab Kombit i et nyhedsbrev til de kommunale Aula-projektledere, som folkeskolen.dk er kommet i besiddelse af.

– For at dette skal blive en realitet er det nødvendigt at tilføre mere kapital til projektet. Kombits bestyrelse har derfor behandlet en sag om forøgelse af Aulas videreudviklingspulje på 50 millioner kroner, forklarer man.

Samtidig forlænges og præciseres bindingsperioden fra otte til ti år, så tilslutningsaftalen nu udløber den 27. april 2030, skriver folkeskolen.dk.

I april viste en undersøgelse at kun hver fjerde forælder foretrækker Aula frem for forgængeren Forældreintra.