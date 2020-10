Efterårsfilm for børn og voksne

Catherine Deneuve og Juliette Binoche i ”Sandheden”. Foto: Øst for Paradis.

”Sandheden”, ”Shoplifters” og far til Fire på programmet i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Der er selvfølgelig børnefilm på programmet i Bibliografen i efterårsferien, men der er også premiere på et anmelderrost, internationalt drama for voksne. ”Sandheden” er en stjernespækket, stilfærdig film med Catherine Deneuve, Juliette Binoche og Ethan Hawke.

For nogle år siden vandt den japanske mesterinstruktør Hirokazu Koreeda de Gyldne Palmer for mesterværket ”Shoplifters”, der også blev nomineret til en Oscar. Koreeda greb derefter chancen og kastede sig over sin første spillefilm uden for Japan, og det er blevet til det franske drama ”Sandheden”. Vi møder den forfængelige og aldrende skuespillerinde Fabienne, spillet af fransk films førstedame Catherine Deneuve, der i forbindelse med udgivelsen af sin selvbiografi får besøg af datteren.

Hun spilles af fransk films anden førstedame, Juliette Binoche. Genforeningen leder til konfrontationer og uenigheder, og undertrykte følelser får frit spil, da selvbiografien viser sig ikke at stemme overens med datterens minder. Hvis man er til europæiske film er mødet mellem Deneuve og Binoche vel nærmest at sammenligne med dengang Robert DeNiro og Al Pacino første gang medvirkede i samme film. Det bliver ikke bedre. På rollelisten finder vi også den altid gode Ethan Hawke.

”Sandheden” har premiere torsdag 15. oktober.

Ingen efterårsferie uden børnefilm, og i år drejer det sig om seneste skud på en af dansk filmhistories mest sejlivede filmserier med ”Far til Fire og Vikingerne” samt den hyggelige og miljøbevidste animationsfilm ”Familien Bigfoot”.