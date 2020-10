Efterlysning i ”gammel” voldssag

Foto: Politi.dk

Politiet efterlyste mand mistænkt for vold på Krogshøjvej i Bagsværd tilbage i maj. Manden henvendte sig efterfølgende selv til politiet

Af Redaktionen, redigeret

Københavns Vestegns Politi efterlyste en yngre mand som mistænkes for at have udsat en anden mand for slag i ansigtet under diskussion om opførsel i trafikken den 20. maj 2020 klokken cirka 12.15 ud for Krogshøjvej 154 i Bagsværd.

– Vi er klar over at voldforholdet ligge noget tilbage, men da vi uden held har prøvet andre efterforskningskridt, vælger vi nu at offentliggøre den mistænktes foto, siger politikommissær Stefan Karlskov Asmussen.

Manden henvendte sig selv til politiet efter at have været efterlyst i kort tid, fortæller København Vestegns Politi.