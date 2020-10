Ekstra sommerferieaktiviteter

I år havde man blandt andet mulighed for at danse street-dans i sommerferien på idrætsanlæggene ved Høje Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne

Gladsaxe Kommune benyttede sig af tilbuddet om ekstra penge til aktiviteter i sommerferien for børn og unge

Af Redaktionen, redigeret

Der er altid godt med sommerferieaktiviteter i Gladsaxe. Alt fra roning, gymnastik og basket, til street-dans, dirt jump og filmworkshop. Og i år var der penge til lidt mere.

Midt i juni måned kom der nemlig en større pulje penge fra Børne- og Undervisningsministeriet til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 – en pulje der var lavet på grund af corona.

– Formålet var kriminalpræventivt i forhold til børn og unge i alderen 6-17 år, så de blev involveret i gode aktiviteter. I Gladsaxe har det i høj grad handlet om at få fat i de børn og unge, som ikke i forvejen er medlemmer af foreninger, og som ikke normalt deltager i de meget populære sommerferieaktiviteter, fortæller formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov.

Resultatet var mere end 121 ekstra sommeraktiviteter fra uge 27 til uge 32 – og mere end 3.000 børn og unge fik glæde af dem pointerer hun.

– Vores kultur-, fritids- og idrætspolitik handler om, at vi gerne vil have endnu flere børn og unge involveret i gode fritidsaktiviteter og i fællesskaber. I Kultur, Fritids og Idrætsudvalget skal vi drøfte og evaluere sagen i denne uge. Jeg synes, at vi skal bruge erfaringerne i at målrette lokale aktiviteter og på den måde få flere med – fremadrettet, tilføjer Katrine Skov.