En anderledes Halloween

Foto: Peter Kenworthy

Årets Halloween bliver uden slik og ballade. Alligevel er der meget man kan tage sig til her i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Halloween er en mærkedag som børn og voksne glæder sig til og gør noget ud af. Også i Gladsaxe, hvor mange husstande hvert år pynter uhyggeligt op med gravsten, edderkoppespind, og græskar, og klæder sig som alt fra hekse til mordere.

En af de ting som især børnene glæder sig til, er at gå rundt fra hus til hus i uhyggelige gevandter og sige ”slik eller ballade”, og på denne måde få fyldt slikposen.

Ingen slikindsamling

På grund af de forholdsmæssigt høje coronasmittetal, siger Sundhedsstyrelsen dog til at man bør ”finde på andre aktiviteter end fakkeloptog, udklædningsfester og slikindsamling fra dør til dør, da det er arrangementer, der kan være forbundet med risiko for smittespredning”.

Sundhedsstyrelsen foreslår, at man i stedet eksempelvis kan arrangere en Halloween-fest for den nærmeste familie eller de nærmeste venner, samt at man erstatter slikindsamlingen med andre aktiviteter, som udhuling af græskarhoveder, en udendørs skattejagt eller et klippe-klistre værksted med Halloweenpynt.

– Hvis I serverer slik, så sørg for at det er indpakket eller portionsanrettet, tilføjer Sundhedsstyrelsen.

Også i andre lande, som Halloweens ”hjemlande” Irland og USA, fraråder man den årlige slikindsamling.

Masser at lave

Og der er trods alt masser af andre ting man kan lave på Halloween.

På Mørkhøj Bibliotek kan man høre skumle historier og smage heksemutters bryg, torsdag den 29. oktober klokken 16. Efterfølgende er der udklædningskonkurrence, tryllekunstner og andet magi på Mørkhøj Skole. Det er gratis, men man skal bestille billetter på bibliotekets hjemmeside.

I Stengård Kirke er der Halloween-gudstjeneste i en mørklagt kirke pyntet med hekse og sommerfugle fredag den 30. oktober 16.30 og 17.30. Man opfordres til at komme udklædt.

Og hvis det ikke falder i ens smag, eller man ikke bor i nabolaget, kan man selv finde på andre Halloween-aktiviteter.

KFUM-Spejderne Søborg Gruppe har eksempelvis lavet et idékatalog til Halloween. Blandt andet foreslår spejdergruppen at kan man lave ulækker spaghetti med ketchup-aftensmad, hvor pølser kan skæres i enderne så de ligner fingre med knoer. Eller tænde et bål i haven, hvis man har en, og lave en masse græskarlygter som man sætter op rundt i haven, lave snobrød med rød frugtfarve, og fortælle spøgelseshistorier.

Hvis man ikke har en have, kan spøgelseshistorierne fortælles i stuen, med græskarlygter, stearinlys, slik og dæmpet belysning.

Keltisk tradition

Halloween, eller Allehelgensaften, fejres hvert år 31. oktober.

Der var oprindelige tale om en keltisk nytårsmarkering hvor man mindes de døde, og hvor hekse, spøgelser og mørke magter spotter de helgener, som hyldes 1. november, på Allehelgensdag.

Traditionen har især vundet indpas i Danmark i de seneste 20 år, hvor Halloween til dels har udkonkurreret fastelavn. Mere end hver anden børnefamilie fejrer Halloween.

Børneulykkesfonden opfordrer – i forbindelse med Halloween – blandt andet til at små børn ikke skærer græskar ud, men i stedet får lov at tegne ansigtet på græskarret, at deres kostumer ikke må være brandfarlige eller have snore der er lange nok til at nå rundt om barnets hals, og at barnet har reflekser på efter mørkets frembrud.



Foto: Peter Kenworthy.