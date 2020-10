En rundkørsel med plads til by-natur

Knud Larsen opfordrede os i sidste uge til at slå græsset i rundkørslen.

Af Tine Sand Gybeck

Tine Sand Gybeck, landskabsarkitekt i Byafdelingen

Knud Larsen opfordrede os i sidste uge til at slå græsset i rundkørslen.

I Gladsaxe arbejder vi for at styrke biodiversiteten og en varieret bynatur, hvorfor tætklippede græsplæner først og fremmest prioriteres, hvor de tjener et konkret formål som ophold, boldspil eller gode oversigtsforhold. Derfor vil Gladsaxeborgerne også opleve flere steder i byen, hvor vi løbende omlægger til en mere naturnær græsdrift med kun en til to slåninger årligt eller omlægger til urter og stauder.

Omlægningerne skal tilgodese og give plads til bynaturen og skabe en mere oplevelsesrig og varieret grøn by. Det vil også være præmissen, når der anlægges forpladser til letbanestationerne, hvor udformningen af de omkringliggende arealer skal bidrage til, at Gladsaxe opleves grøn og frodig.

Tætklippet græs er grønne ørkener, der ikke bidrager til biodiversitet, hvor imod prioritering af naturgræsser og urter giver plads til byens insekter og fugle. Mange af de offentlige arealer ændrer udseende i disse år. Det skal vi vænne os til, når vi i højere grad drifter byens grønne arealer på naturens præmisser. Det er da også baggrunden for at rundkørslen fortsat vil stå med højt græs, der klippes en-to gange årligt, frem til, at den omlægges.