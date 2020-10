Er det på tide at få udskiftet vinduerne?

SPONSORERET INDHOLD: Er du på jagt efter et nyt vindue eller vinduer, er du kommet til det helt rigtige sted. Her vil der blive gennemgået, hvornår det er på tide at få udskiftet et eller flere vinduer.

Af SPONSORERET INDHOLD

Klik her, hvis du er på udkig efter billige vinduer. Det er helt sikkert et vindue, som lige præcis passer til dig og dine behov.

Hvornår jeg skal udskifte vinduer?

Det er ikke nogen hemmelighed, at vinduer ikke varer for evigt. Det betyder, at du nogle gange står i en situation, hvor det er på tide, at du får udskiftet de gamle vinduer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal have udskiftet vinduerne, kan du passende læse med videre her.

Tegn på utæthed

Træk er en af de ting, som tydeligt indikerer, at der er noget galt med vinduet. Træk kan både være forudsaget af utætte fuger og en selve vinduets manglende isoleringsevne. Hvis du er tvivl om, at dit vindue trækker, kan du prøve følgende ting:

• Sæt et tændt stearinlys i vindueskarmen og se om flammen bevæger.

• Er der utætheder i fugen set udefra?

• Stik et stykke papir halvt ud af vinduet og luk vinduet. Hiv papiret ind igen. Hvis du ikke oplever modstand, kan det være et tegn på utæthed.

Et andet tegn på utæthed kan være, at du oplever dug på indersiden af ruden. Dug skyldes ofte to ting. Det er enten for fugtigt i hjemmet, eller så er rudens isoleringsevne ikke optimal.

Det kan også være, at du har lagt mærke til, at din varmeregning er større, end det burde være. Det kan være en tydelig indikator for, at dine vinduer ikke er tætte. Du kan ligeledes se, om træet omkring vinduet er råddent.

Hvis du oplever noget af det ovenstående, kan det være på tide, at du får udskiftet dine vinduer.