Få styr på dit firmas ombygning

Af og til er det nødvendigt at få firmaets lokaler bygget om. De bliver brugt ofte og mange timer om dagen, og derfor er de også nødt til at blive renoveret ind imellem. Eller måske oplever du blot et behov for mere plads. Uanset hvad, kan du ikke komme udenom, at du til tider er nødt til at få ombygget og renoveret dine arbejdslokaler.

Tre gode råd til din næste ombygning

Disse tre ting er noget af det, du bør have styr på, før du giver dig i kast med ombygningen af dine lokaler.

– Sørg for at alt inventaret er beskyttet. Fjern det gerne fra lokalerne, hvis du vil være sikker på, at det ikke bliver beskidt eller ødelagt undervejs. Det kan du gøre med leje af container. Denne kan du stille tæt ved dit firma, hvorved du har plads til opbevaring af inventaret. Så lej en container, så er du sikker på, at møblerne er beskyttet mod byggestøv eller andet undervejs. Opmagasinering er den bedste måde at sikre dette på.

– Undersøg om dine medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Når du skal bygge om, vil det som regel betyde, at du er nødt til at sende nogle af medarbejderne hjem. Derfor er det en fordel, hvis de kan arbejde hjemme fra, så arbejdet ikke behøver at gå i stå, blot fordi lokalerne har brug for en opfriskning.

– Gør det ordentlig fra en start. Fordi ombygning ofte resulterer i, at du skal sende nogle medarbejdere hjem, er det en god ide at gøre arbejdet med ombygningen ordentligt fra en start. På den måde taber du ikke unødvendige penge på at skulle bygge om af flere omgange og dermed sende medarbejderne hjem flere gange. Så hellere sende dem hjem et par ekstra dage og være sikker på, at lokaler er klar til at holde i lang tid.