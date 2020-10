Borgerforslag får en ekstra chance

Tablet is in hands on a black background

Foto: Colourbox

Gladsaxe Byråd har besluttet at give borgerforslag en ekstra chance, selvom få har brugt ordningen

Fra 2018 har borgerne i Danmark haft mulighed for at stille borgerforslag til Folketinget, som, hvis 50.000 danskere støtter forslaget, kan blive fremsat som beslutningsforslag og stemt om i Folketingssalen. Men borgerne i Gladsaxe faktisk også samme mulighed, for at komme med lokale forslag til byrådet.

Gladsaxe Byråd vedtog nemlig en toårig forsøgsordning med borgerforslag, som startede op i marts 2019.

Målet var, ifølge Gladsaxe Kommune, at styrke det lokale demokrati ved at give alle myndige borgere i Gladsaxe mulighed for nemt og hurtigt at oprette og stemme om at få forslag, som kan samle 600 stemmer, behandlet i Byrådet.

Få forslag

Det første borgerforslag handlede om udnyttelse af rådhus-parkeringspladsen i weekenden, og indtil nu har der været oprettet tre Borgerforslag, som har fået henholdsvis 3, 6 og 36 stemmer og dermed ikke blev forelagt Byrådet.

Derudover har der været indsendt to andre ønsker til Borgerforslag, som i sidste ende ikke endte på forslagsportalen, samt nogle enkelte henvendelser, som heller ikke mundede ud i konkrete forslag.

Lige nu er der ikke nogle aktive borgerforslag på kommunens hjemmeside.

En ekstra chance

Byrådet giver nu Borgerforslag en ekstra chance med bred information om ordningen. Det skal sikre, at de få forslag indtil nu ikke skyldes manglende kendskab til muligheden. Ordningen løber til 15. marts 2021, hvorefter Byrådet skal tage stilling til, om ordningen skal gøres permanent, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– Med borgerforslag har Byrådet ønsket at give Gladsaxes borgere en ekstra mulighed for at komme til orde i lokaldemokratiet. Borgerforslag er derfor et supplement til mulighederne for eksempelvis at kontakte sine lokalpolitikere direkte skriftligt eller mundtligt, at møde op i byrådsmødernes spørgetid eller få et møde med borgmesteren, tilføjer kommunen.

Man kan læse mere eller komme med borgerforslag på gladsaxe.dk/borgerforslag eller udfylde en papirblanket og aflevere den på Gladsaxe Rådhus.