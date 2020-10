Find tid i hverdagen til de ting du kan lide

SPONSORERET INDHOLD: Det har en helt særlig værdi rent faktisk at have tid til at gøre de ting, man kan lide. Det kan være svært at opnå i et moderne liv, hvor mange forskellige arbejdsopgaver og begivenheder hele tiden synes at kræve din opmærksomhed.

Af SPONSORERET INDHOLD