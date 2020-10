Flere i job

Foto: Peter Kenworthy.

Der er stor forskel på hvor gode kommunerne er til at hjælpe ikke-vestlige indvandrerkvinder i job, men andelen er stigende. Gladsaxe ligger lidt bedre end landsgennemsnittet

Af Peter Kenworthy

80 procent af ikke-vestlige indvandrerkvinder i Rudersdal var i beskæftigelse januar sidste år, i Odense var det under hver anden og i Gladsaxe to ud af tre. Landsgennemsnittet ligger lige over 60 procent. Andelen er dog støt stigende.

Det viser en analyse fra Social– og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, der i analysen fortæller, at man har fokuseret på denne gruppe, fordi den traditionelt set har en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end andre.

– Der kan være mange årsager til at kvinder med ikke-vestlig baggrund er tilknyttet arbejdsmarkedet i lavere grad end kvinder med dansk oprindelse, og det er ikke altid en nem og ligetil opgave for kommunerne at sikre beskæftigelse for denne gruppe af kvinder. Studier peger på at kvinderne i højere grad kan være udsat for negativ social kontrol, kæmpe med sprogbarriere og en anden uddannelsesbaggrund, skriver Social– og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed i analysen.

– Forskellene på tværs af kommunerne kan skyldes forskelle i kommunernes rammevilkår, her tænkes blandt andet på kvindernes alder, opholdstid, oprindelsesland, medbragte erfaringer målt ved uddannelse og danskkundskaber samt karakteristika af arbejdsmarkedet, tilføjer man.

Forskning lavet på Københavns Universitet påviser dog også fravalg af minoritetsetniske kvinder på arbejdsmarkedet. I særlig grad kvinder med tørklæde, der ifølge forskningen skal sende 60 procent flere ansøgninger end etnisk danske kvinder for at blive indkaldt til samtale.

Mens antallet af personer med dansk oprindelse ligger nogenlunde fast i Gladsaxes fem sogne, har antallet af indvandrere været støt stigende i alle sognene inden for de sidste 10 år, viser tal fra Danmarks Statistik. Især i Mørkhøj Sogn, hvor antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande er fordoblet mellem 2010 og 2020.