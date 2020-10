Flere og færre indbrud

Antallet af indbrud stiger igen efter at have været meget lavt under corona-nedlukningen

Udviklingen i antallet af anmeldte indbrud i de seneste 20 år er gået både op og ned – blandt andet op fra 2005 til 2009, og støt nedad siden. – I 2019 blev der anmeldt det laveste antal indbrud i danske huse, lejligheder og sommerhuse siden 1982, viser opgørelser fra Danmarks Statistik. Corona-pandemien været med til at sænke antallet af anmeldte indbrud endnu mere, fortæller Videncenter Bolius. I 2020 blev der anmeldt 2.826 indbrud i beboelser – det laveste i et kvartal i over 40 år. Tallet er steget i 3. kvartal, men er stadig væsentlig lavere end samme kvartal sidste år. Gladsaxe rangerer som nummer 12 ud af 98, på listen over kommuner med flest indbrud per husstand. I 2. kvartal af 2020 lå Gladsaxe lige over landsgennemsnittet på 28. I 3. kvartal af var antal indbrud i Gladsaxe dog steget til 96, mens landsgennemsnittet lå på 45.