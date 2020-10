Fodboldsejre til Gladsaxehold

FC Bella, VB 1968, Bagsværd BK, Gladsaxe Hero og både IF Bytoftens herrer og damer vandt

Af Peter Kenworthy

Gladsaxes seriefodboldhold havde vindermentaliteten med på banen i den forgangne runde.

Michele Rodam og Snezana Rajovic stod for målene, da FC Bella vandt 2-0 i Frederikssund lørdag. Klubben indtager dermed op på tredjepladsen i fodboldens kvindesjællandsserie.

Også Bagsværd BK’s herrer fik en sejr – på 3-0 – med hjem fra Frederikssund, efter scoringer af Patrick Markussen, Benjamin Søndberg og Benjamin Bentsen. Holdet ligger nummer et i herrernes serie 2, pulje 1.

Gladsaxe Hero fik holdets tredje sejr i træk, og syvende sejr i otte kampe, med en kneben 2-1 sejr ude mod Espergærde. Holdet fører herrernes serie 1. Og VB 1968 kom tilbage på sejrssporet, med en 4-3 sejr hjemme over Snekkersten, og ligger nummer fire i herrernes sjællandsserie.

Dennis Borup scorede sejrsmålet med ti minutter igen, da IF Bytoftens herrer fredag vandt 2-1 over BSF i herrernes serie 2, pulje 2. Og IF Bytoftens kvinder vandt også – 2-0 hjemme over Hareskov IF torsdag – og topper dermed kvindeserie 2.