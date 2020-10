Frank, 56 år: Jeg er jo ikke død endnu

Frank Christensen, er 56 år og leder efter et nyt job efter at han for første gang nogensinde er blevet fyret. Foto: Kaj Bonne

Frank Christensen er en af de mange nye ledige som er en af konsekvenserne af coronakrisen. Og hvad gør man så?

Af Gitte Ganderup

Frank Christensen er en af dem som for første gang står i køen af ledige. Det er sket som en direkte konsekvens af coronakrisen.

– Jeg blev ringet op om eftermiddagen den 24. marts og fik at vide, at jeg dagen efter ville møde ind til en fyreseddel.

Da Frank Christensen næste dag mødte op på handelsvirksomheden i Skovlunde, hvor han havde arbejdet i 23 år, ventede der ganske rigtigt en fyreseddel og han tog sine ting og gik hjem.

Flere ledige

I Gladsaxe Kommune har man registreret en væsentlig stigning i antallet af a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Helt præcist var der pr. onsdag den 7. oktober 353 ydelsesmodtager fordelt på 338 svarende til 28% a-dagepengemodtagere og 15 personer flere, svarende til en 7% stigning, som modtager kontanthjælp og er det som man kalder jobparate. Dette er når antallet d. 9. marts 2020 sammenlignes med det aktuelle niveau.

Endvidere oplyser Katrine Birk, Beskæftigelses- og Socialchef via mail til Gladsaxe Bladet, at der for de øvrige målgrupper ikke ses samme stigning.

– Det skal bemærkes, at der gennem hele perioden har været ledige, der er kommet i job, og der har i de seneste måneder kunne konstateres et samlet fald i antallet af ledige relativt til, da det så værst ud, skriver hun.

Kan vi finde et job?

Frank er 56 år. Han fylder 57 til februar. Han kontaktede Gladsaxe Bladet med en tanke om at hvis man kan sælge huse med annoncer, kan man måske også finde hans næste arbejdsplads.

– Altså det er jo ikke en jobannonce, men hvor er det lige at jeg skal søge et job?, siger han over en kop kaffe i rækkehusets forhave hvor græsplænens kanter står knivskarpt.

For Franks cv indeholder rigtige mange år som salgs- og produktchef, men det vidner også om en stressperiode som førte videre til et job i en fodboldklub som opsynsmand.

– Jeg slog græsset, passede område og vaskede gulvene efter de 1100 spillere plus udebanehold som kom igennem, fortæller han.

Vi bliver enige om, at han må være ret god til at vaske gulv.

Franks stress er fortid men erfaringerne er nutidige.

– Jeg vil gerne tage ansvar og være en del af et team. Men jeg vil ikke have ansvar for hverken 5, 7 eller 10 mennesker. Det har jeg prøvet og det skal jeg ikke mere, siger han.

Alderen

Og så er der jo det med alderen. Det er ikke let at finde et job når man er over 50 år som Gladsaxe Bladet skrev om i september:

”Alligevel er der en klar overrepræsentation af 50-60-årige blandt afskedigede i flere kommuner og statslige arbejdspladser, kan man læse i Magisterbladet, hvor man har gennemgået nedskæringer i 10 kommuner og på tre statslige arbejdspladser, som man har fået aktindsigt i.”

Det kan Frank se i sin omgangskreds.

– Jeg har spillet rigtig meget fodbold og er opereret otte gange i knæene. Derudover har jeg fået en diskosprolaps. Så jeg skal ikke gå og flytte 50 kilo. Men det er jo ikke et skånejob jeg skal have, men hvad skal Frank, 56 år så?, siger han retorisk.

Der er nogle jobs som de unge skal have, og Frank støtter fuldt ud, at det gælder om at få de unge som skal stifte familier og har fremtiden foran sig i gang igen. Men samtidigt er der også stadig masser af gode år og en masse erfaringer i ham.

– Jeg vil gerne finde noget at lave. Jeg har jo masser af erfaring. Det kunne være som det man nu kalder ejendomsfunktionær men bare gerne et eller andet. jeg er jo ikke død endnu, siger han med et glimt i øjet.