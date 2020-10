Fysiske spilleautomater i Gladsaxe – hvor kan du spille?

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du bor i Gladsaxe Kommune eller de omkringliggende byer, og går søgende rundt på jagt efter spillemaskiner, du kan kaste dine indefrosne feriepenge efter, så er dette artiklen til dig.

Vi går nemlig i dybden med, hvor du kan finde de bedste spilleautomater i kommunen. Det er nemlig ikke altid lige let at finde “the place to be”, hvis man ikke er stedkendt, og derfor giver vi dig en lille lynguide, du kan have med dig, hvis du har lyst til at spille på enarmede tyveknægte, de klassiske slot machines eller nogle af de nye og innovative spillemaskiner.

Det kan faktisk være rigtig svært at finde ud af, hvor der er spillehaller i Gladsaxeområdet. Leder du efter en decideret spillehal, så skal du faktisk helt til Glostrup, Lyngby eller København for at gamble. For at finde gamblingssteder i Gladsaxe og omegn skal du faktisk på spillemyndighedernes hjemmeside og hente deres tabel over spilsteder. Er du mere interesseret i de traditionelle talspil som Lotto og Keno, så findes der rigtig mange kiosker, hvor det er muligt at spille disse sjove gamblingspil. Specielt Keno er blevet populært de seneste år, da vinderchancerne er højere end andre gamblingspil.

Online eller offline? Hvad er forskellen?

Der er forskellige fordele og ulemper ved at spille online og offline. Spiller du offline, så er der mere atmosfærisk stemning og det kan kan være en meget mere autentisk oplevelse at spille på fysiske spilleautomater. Til gengæld er vejen hjem lang, hvis man har tabt sine penge. Med online spilleautomater behøver du ikke at flytte dig fysisk for at spille. Du kan spille når som helst og hvor som helst, så længe du har en tablet, computer eller smartphone samt adgang til internettet.

Der er derudover et større udvalg af forskellige spillemaskiner, og der kommer hele tiden nye spil til, da udviklerne konstant kan skabe nye innovative designs. Anderledes er det med de fysiske spilleautomater, hvor det oftes er de samme automater hele tiden og med sjælden udskiftning. Er du derfor glad for at prøve nye automater og koncepter af, hjemmefra sofaen eller i toget, så er du nok bedst tjent med online automater. Sætter du istedet pris på en mere autentisk oplevelse med spilleautomaternes klassikere, så er de fysiske spilleautomater nok mere din stil.

Gode råd før du går i gang med at spille

Det er en rigtig god idé at gøre dig nogle overvejelser omkring dit spil, før du giver dig i kast med de mange forskellige gambling muligheder du finder både online og offline. Hvis dit spil løber løbsk og du bliver afhængig kan du oparbejde en masse problemer som eksemplet her fra ekstrabladet.dk.

Du skal derfor altid sørge for følgende tre ting, når du vil igang med at gamble med dine penge:

Sæt altid en maks grænse for, hvad du vil spille for – kan være 100 kr., 200 kr. osv.

Spil aldrig for mere end du har råd til at tabe.

Gå aldrig efter at vinde det, du har tabt tilbage.