Gladsaxe-gymnaster udtaget til EM

Joakim Mortensen blev udtaget til herrelandsholdet i TeamGym og skal repræsentere Danmark og Gladsaxe til EM i 2021. Foto: GymDanmark, Josias Juliussen.

Gladsaxe bliver flot repræsenteret til EM i TeamGym i Ballerup til april næste år

Af Peter Kenworthy

Den sidste udtagelse til EM i TeamGym foregik i Svendborg i weekenden, hvor Gladsaxe-gymnasterne, sammen med gymnaster fra hele Danmark, mødtes for at kæmpe om de sidste pladser på de danske landshold.

– Udskillelsesforløbet skete i bedste Vild med Dans-stil. Landstrænerne kiggede på momenter og udtrykket i rytmeserien, niveauet og stabiliteten i spring på bane og på trampet. Og så blev der voteret, fortæller GIF Gymnastik Gladsaxe.

Fire gymnaster fra GIF Gymnastik Gladsaxe blev udtaget til de danske seniorlandshold.

Joakim Mortensen og Peder-Andreas Nerup skal forsvare det danske EM-guld. Helena Rutovic og Julie Kissow er en del af damelandsholdet, der skal forsvare deres bronzemedalje fra 2018, skriver Danmarks Gymnastik Forbund i en pressemeddelelse.

Forventer topplaceringer

GIF Gymnastik Gladsaxe skal også kæmpe med om medaljer i juniorkonkurrencerne. Klubben er stolt over udtagelserne, og der er gode chancer for en del medaljer, fortæller man.

– Vi er super-stolte over det. Vi har haft gymnaster på landsholdene siden 2010 – så længe landsholdene har eksisteret, udtaler bestyrelsesformand i GIF-Gymnastik Gladsaxe, Frank Bøgelund, til Gladsaxe Bladet.

– Vi forventer at vi – i lighed med de sidste gange – kommer til at ligge helt i top og forsvare vores guldmedaljer i junior-drenge og senior-herrer. Og vi håber meget at vores mixhold får et godt resultat denne gang, hvilket de har gode muligheder for. Vi håber også, at dame- og pigeholdene kan blande sig i top-tre, tilføjer han.

Karoline Petersen og Marius Bundgaard skal repræsentere Gladsaxe på henholdsvis juniorpigelandsholdet og juniordrengelandsholdet. Holger Kargo Mortensen, Laurits Ditlev Neble, Peter Tingskov, Viktor Jager Lykke kom på juniormixlandsholdet, fortæller GIF Gymnastik Gladsaxe.

Populær konkurrenceform

TeamGym er herhjemme den mest populære konkurrenceform inden for gymnastikken og Danmark er en af de førende nationer i verden. De danske seniorherrer har vundet EM-guldet siden 2010, fortæller Danmarks Gymnastik Forbund.

– Alt i alt er jeg virkelig imponeret, glad og lettet over at se, at dansk TeamGym stadig består og at der arbejdes så godt ude i alle klubberne, udtaler landstræner for seniorherrerne, Lars Nørregaard.

EM i TeamGym afholdes i Ballerup Super Arena fra 14-17 april 2021.