Gladsaxe indgår klimaaftale med regeringen

Når man kører med bussen i Gladsaxe i fremtiden, er det planen at den skal være CO2-neutral. Foto: Peter Kenworthy

Gladsaxe den niende danske kommune som forpligter sig til målsætninger for grøn omstilling af den kollektive bustrafik

Af Redaktionen, redigeret

Formålet med regeringens klimasamarbejdsaftaler er at øge tempoet for den grønne omstilling i landets kommuner, så alle nye udbud af kollektiv bustrafik i fremtiden skal være enten CO2-neutrale eller nulemission.

Klimasamarbejdsaftalen har først og fremmest fokus på den grønne omstilling af bustrafikken, men Gladsaxe Kommune forpligter sig, med den indgåede klimaaftale med regeringen, også på at omstille sine egne kommunale køretøjer, fortæller Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– Aftalen ligger i direkte forlængelse af vores ambitioner for at skabe resultater med den grønne omstilling, og trafikområdet er en af de store udfordringer, som vi arbejder rigtig hårdt for at løse. Vi har blandt andet en målsætning om, at alle buslinjer i hele kommunen skal betjenes af nulemissionsbusser i 2025. Den første kommer i drift i det nye år, fortæller borgmester Trine Græse (A).

Transportminister Benny Engelbrecht siger at han er glad for at Gladsaxe Kommune har indgået klimasamarbejdet med regeringen.

– Gladsaxe Kommune er med til at vise vejen med en omstilling af kommunens bustransport til nulemission i 2025 og ikke mindst planerne for en omstilling af de kommunale køretøjer, tilføjer transportministeren.