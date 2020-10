Gladsaxe spiller dansk

Foto: Peter Kenworthy

I uge 44 vil Gladsaxe summe med musikalske oplevelser

Af Redaktionen, redigeret

Spillestedet Richter er nemlig igen i år gået sammen med Gladsaxe Musik- og Billedskole, Ung i Gladsaxe, Telefonfabrikken og Gladsaxe Bibliotekerne om at bringe Spil Dansk til Gladsaxe Kommune.

Spil Dansk er en fejring af det folkelige musikliv, en offentlig, inkluderende og borgernær festuge med musik i bredden og i højden. Målet med Spil Dansk for de involverede parter er, at sprede en masse musikalsk glæde i hele Gladsaxe Kommune og for alle kommunens borgere fordelt ud over hele uge 44.

– I år har Covid-19 epidemien sat en lille kæp i ambitionshjulet i forhold til at bringe musikken ud til alle borgere. Vi har derfor været nødt til at tænke alternativt, da det stadig har været enormt vigtigt for os gennemføre Spil Dansk Ugen, og det på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Derfor har vi til alle fælles arrangementer udvalgt og inviteret særlige målgrupper, som kan nyde godt at de musikalske oplevelser, fortæller Richter.

– Spil Dansk arrangementerne er hængt op på forskellige temaer og for forskellige aldre. Der vil således være et læringsspor, hvor primært unge, spirende talenter deltager i forskellige musikalske workshops. Blandt andet vil den anerkendte sangerinde og sangskriver Nana Jacobi afholde en sangskriverworkshop. Hertil skal en udvalgt skoleklasse på en legende Lydkunstskattejagt i det 20. århundredes lydhistorie kurateret af professionelle lydkunstnere fra Dansk Komponist Forening, tilføjer man.

Til ”Hit med Sangskriveren” skabes en samtalesalon, hvor intimkoncert og fortællinger fra sangskriverens liv og virke som professionel musiker kombineres. På plakaten er ingen ringere end James Rasmussen, kendt fra Four Jacks. Og under temaet ”Musik og Sundhed” vil et udvalgt plejehjem og dets beboere opleve en beroligende intimkoncert med Marc Facchini på plejehjemmet, hvor arrangementets udgangspunkt er musikkens sundhedsfremmende muligheder.

Arrangementer i Spil Dansk Ugen:

Mandag 26/10: Hit med Sangskriveren med James Rasmussen

Sted: Richter (lukket arrangement)

Mandag 26/10: Sangskriverworkshop med Nana Jacobi

Sted: Richter (lukket arrangement)

Mandag 26/10: Forpremiere på dokumentarfilmen ”7 Years of Lukas Graham” med deltagelse af instruktøren bag, som vil fortælle om filmen.

Sted: Bibliografen, Bagsværd (Offentligt arrangement, billetter købes via bibliografen.dk)

Mandag 26/10: ”Mol for millioner” – KulturSkaber-projekt med en blanding af musik og fortællinger.

Sted: Drop Inn, Telefonfabrikken: (offentligt arrangement, billetter bestilles via mol@fool.dk)

Tirsdag 27/10: Musik & Sundhed: Udendørs koncert med Marc Facchini

Sted: Bakkegården Plejecenter (lukket arrangement)

Onsdag 28/10: Lancering af den nye Gladsaxe børnesangbog ”Krager, Killinger og Rumflyverrock – når vi synger sammen i Gladsaxe”. Tale ved Borgmester, Trine Græse og koncert med Gladsaxe Musik- og Billedskoles lærerband.

Sted: Richter. Streames via Gladsaxe Kommunes Facebookside: https://www.facebook.com/gladsaxekommune

Fredag 30/10: Chief 1 med band

Sted: Richter (offentligt arrangement, billet købes via Richters hjemmeside)

Lørdag 31/10: Kom Vi Løber

Sted: Richter: (offentligt arrangement, billet købes via Richters hjemmeside)

Dato TBA: Lydkunstskattejagt

Dato TBA: Mentorsession, rytmisk musik (lukket arrangement)