God mad og musik

Søde toner og liflig smag i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Der er god mad og god musik på det store lærred i Bibliografen i denne uge i form af de to danske film ”Madklubben” og ”7 Years of Lukas Graham”.

I den livskloge komedie ”Madklubben” slås tre veninder i deres livs efterår med hver deres problemer. Berling ignorerer stædigt sin alder og lever det vilde, søde liv, Marie bliver forladt af sin mand, og Vanja forsøger at komme videre efter at være blevet enke. Hvad gør man, når verden bliver for meget? Man tager på madkursus i Syditalien og giver den gas med både flirt, jalousi og gamle, skjulte sandheder, der pludselig kommer for en dag på akavede tidspunkter. ”Madklubben” er en livsbekræftende film med så gode kræfter som Kirsten Olesen, Stina Ekblad, Kirsten Lehfeldt, Troels Lyby, Rasmus Botoft og Mia Lyhne i hovedrollerne.

”Madklubben” har premiere i Bibliografen torsdag den 22. oktober.

Det bliver ikke mindre internationalt i dokumentarfilmen ”7 Years of Lukas Graham” om det succesfulde band Lukas Graham og den karismatiske frontfigur Lukas Forchhammer. Filmen følger ham i 7 år, imens det udefra kun går en vej: Opad og direkte mod stjernerne. Men midt imellem den internationale pladekontrakt, samarbejdet med de største producere og et jetset-liv fyldt med swimmingpools i Los Angeles og privatfly i luksusklassen står et menneske, der desperat forsøger at slå rødder. Filmen er en hudløs og poetisk film, der kommer helt tæt på Lukas Graham.

”7 Years of Lukas Graham” har almindelig premiere 5. november, men allerede mandag den 26. oktober er det muligt at opleve den til en særlig forpremiere med besøg af filmens instruktør René Sascha Johannsen.